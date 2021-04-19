Что ожидает Остров Свободы при молодой команде руководителей

Восьмой съезд Коммунистической партии Кубы, который проходит сейчас под лозунгом «Преемственность и единство», принял отставку восьмидесятидевятилетнего генерала Рауля Кастро. Соратник Фиделя и Че Гевары, один из признанных вождей революции 1959 года, покидает ключевой пост первого секретаря КПК. Как сообщает газета «Гранма», кубинский лидер «с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных этике революции, отождествляемых с историей и культурой нации». Хотя при этом он наверняка будет держать свою руку на политическом пульсе Кубы.

Смена политической власти проходит на Кубе поэтапно, согласно давно озвученным планам. Как ожидается, партию должен возглавить шестидесятилетний президент Мигель Диас-Канель — сын механика и учительницы, представитель нового поколения руководителей, который появился на свет в послереволюционные времена. Хотя выдвижение нового кубинского лидера началось еще в 2009 году, когда Рауль выделил этого рядового партийного работника из аграрной провинции Ольгин, назначив его на пост министра образования. А затем помог ему пройти по всем ступеням карьерной лестницы.

Процесс смены поколений с самого начала проходил под контролем Кастро, и Диас-Канель считается гарантом продолжения их генерального курса. По мнению кубинского президента, в кубинской политике «не будет места для тех, кто хочет восстановления капитализма на Кубе». При этом нового кубинского лидера нельзя отнести к яростным консерваторам. Он с юности увлекался рок-музыкой, являлся фанатом «Битлз», носил соответствующую прическу. И хотя это никогда не было серьезной крамолой на Кубе, где давно существует парк «Рокеры» со статуей Джона Леннона, в пристрастиях Диас-Канеля часто видят признаки его свободомыслия и широты взглядов. Как Фидель спасал украинцев © РИА Новости, Вячеслав Рунов | Перейти в фотобанк

«После того как в 1994 году Диас-Канель стал первым секретарем комитета Коммунистической партии в провинции Вилья-Клара, там начали проходить рок-концерты, фестивали тату, музыкальные спектакли с участием представителей ЛГБТ-сообщества и другие мероприятия, которые вызывали негодование многих партийных функционеров и в те годы еще не находили поддержки в других кубинских провинциях и даже в столице. Однажды в Санта-Кларе, главном городе провинции, в одной из больниц отключился свет. Событие довольно заурядное для Кубы тех лет. Однако Мигель Диас-Канель не поленился обойти от койки до койки всех пациентов, принося извинения. Посетил даже диссидента Гильермо Фариньяса, который угодил в медучреждение после объявления голодовки. «Он поприветствовал меня и поинтересовался моим самочувствием», — вспоминал потом Фариньяс», — рассказывает об этом журналист Дмитрий Пантюхин.

Большинство иностранных наблюдателей традиционно представляют кубинскую политику в виде подспудной борьбы двух линий. Ее якобы проводят между собой так называемые «бескомпромиссники» — сторонники минимизации рыночного влияния на экономику Кубы — и представители более либерального течения, которое выдвинулось в ходе ограниченных экономических реформ девяностых.

Влияние этого условно-либерального крыла росло до 2009 года, когда Рауль Кастро окончательно взял на себя обязанности руководителя государства. Уже вскоре он сместил со своих постов двух влиятельных политиков — заместителя председателя Госсовета Карлоса Лахе, который в целом отвечал за проведение нового экономического курса, и энергичного министра иностранных дел Фелипе Переса Роке. Сразу после этого появились слухи о том, что оба партийных руководителя нелицеприятно высказывались в частных беседах о братьях Кастро, именуя их «живыми ископаемыми», и вели себя так, будто рычаги власти уже находятся в их руках.

Придя к власти, Рауль Кастро быстро дал понять, что считать его ископаемым было весьма опрометчиво и недальновидно. Он не стал сворачивать курс на ограниченные реформы, но провел серьезные кадровые перестановки в правительстве, укрепив его выходцами из Министерства обороны, которым руководил множество лет, и выдвигая новых чиновников, одним из которых стал Мигель Диас-Канель.

Кроме того, Куба тщательно выстраивала отношения с администрацией США, сочетая готовность к диалогу с неуступчивой позицией по всем принципиальным вопросам. Рауль Кастро сумел добиться освобождения пяти кубинских разведчиков, которые внедрились в террористические группировки кубинских эмигрантов, предупреждая об их террористических атаках на Кубу, и были незаконно осуждены в США на длительные тюремные сроки. Один из них, герой Кубы Антонио Герреро Родригес, учился в Киевском институте гражданской авиации, где ему посвящена сейчас небольшая экспозиция в местном музее.

По итогам этого курса США и Куба восстановили дипломатические отношения, несмотря на то что Вашингтон так и не снял чрезвычайно болезненную для острова экономическую блокаду, которая продолжается уже шестьдесят лет. Барак Обама посетил с визитом Гавану, что рассматривалось как политическая сенсация. Но символический жест Рауля Кастро, не позволившего приобнять себя американскому президенту, ясно продемонстрировал, что между руководством двух стран по-прежнему нет реального существенного доверия.

Впрочем, администрация Дональда Трампа быстро опустила американо-кубинские отношения на прежний критически низкий уровень. Госдепартамент США обвинил Кубу в таинственных «акустических атаках» на своих дипломатов, а затем ввел против Гаваны новые санкции, которые уже продлила команда Байдена, явно не демонстрируя желания вернуться к политике разрядки и компромиссов.

«Никогда не следует верить империализму — ни на вот столечко, ни в чем… Куба не поступится суверенитетом и независимостью, не станет обсуждать на переговорах свои принципы и не позволит диктовать ей условия», — говорит президент Мигель Диас-Канель. Поэтому не стоит ожидать, что после формальной отставки Рауля Кубу сразу же ожидают форсированные реформы. Представители новой генерации руководства Компартии прекрасно понимают, что США усилят поддержку радикальной антикоммунистической оппозиции. Они ориентируются на политику постепенного перехода к экономике смешанного типа, пытаясь решить крайне непростые задачи унификации национальной валюты, модернизации промышленного и сельскохозяйственного комплекса, реформирования национальной энергосистемы и развития транспортных сетей, в том числе привлекая для этого иностранные инвестиции. И пока на Кубе доминирует нынешнее поколение, которое непосредственным образом ощутило позитивные результаты Кубинской революции, преемники братьев Кастро имеют достаточно высокие шансы удержать ситуацию под контролем.

Но поколения меняются, и взгляды воспитанных в новых рыночных реалиях кубинцев нередко отличаются от ценностей их родителей. По мере развития реформ на острове постепенно складывается прослойка, которая заинтересована в их дальнейшей радикализации. Число индивидуальных предпринимателей составляет, по официальным данным, 580 тысяч человек, и их ряды растут, несмотря на то что кубинское правительство ограничило выдачу лицензий на предпринимательскую деятельность, объясняя это необходимостью борьбы против социального неравенства.

Новые кубинские бизнесмены в основном заняты в туристической отрасли, переживавшей в последнее время бурный расцвет. Однако пандемия коронавируса нанесла по этому сектору серьезный удар, сильно ослабив национальную экономику. С начала текущего года власти анонсировали целый пакет мер, направленных на либерализацию экономики. К примеру, неделю назад в стране разрешили продавать на свободном рынке произведенное сверх плана мясо и молоко. Однако партийное руководство прекрасно знает, что реформы нужно удерживать под контролем. «Есть пределы, которые мы не можем превышать, потому что последствия будут необратимыми и приведут к стратегическим ошибкам, разрушению социалистической модели и, следовательно, национального суверенитета и независимости», — предупредил об этом на съезде уходящий на пенсию Рауль Кастро. Манчук: Любое украинско-кубинское сотрудничество вызывало у США огромное раздражение © А. Манчук

«Сегодняшняя Куба — сплав из двух элементов прошлого века: героического сопротивления империализму США и советской бюрократической модели. Решение реальных и срочных проблем кубинского общества не должно закончиться реставрацией капитализма и потерей независимости. Но догматическое отрицание наличия этих проблем и есть кратчайший путь к реставрации капитализма. Необходима широкая и критическая дискуссия с участием всего кубинского общества. Большинство населения переживает хронические экономические проблемы, и это все труднее компенсировать несомненными достижениями социализма в сфере образования и медицины, качество которых тоже со временем ухудшается. Большинство кубинцев не хотят менять социализм на капитализм, но открыто критикуют нынешнюю экономическую систему. Кубинцы ждут от нового правительства срочных и смелых мер в области экономики, окончательная модель которой не определена пока даже теоретически. Хочется верить, что трагические уроки советской перестройки не прошли для Кубы даром», — предупреждает об этом известный латиноамериканист, уроженец Киева Олег Ясинский.

Таким образом, несмотря на формальное соблюдение политической преемственности, посткастровская Куба не застрахована от разрушительного сценария «перестройки», который не состоялся в девяностых и нулевых годах, но вполне может снова встать на повестке дня. И это окажется серьезным вызовом для действующего кубинского руководства.