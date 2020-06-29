В течение двух месяцев представители республики в Контактной группе пытаются согласовать с украинской стороной особый порядок прохождения границы, однако никакой реакции на все предложения и разработки нет. Речь идет о том, чтобы в республику из Украины люди въезжали по заранее согласованным спискам, чтобы исключить провокации и упорядочить проезд. Украина же пускает всех подряд без всяких ограничений и ничего не желает менять в сложившейся практике.
Связано это не с наличием какой-то определенной позиции по поводу процедуры пропуска через границу. У отказа есть политическая подоплека. Праворадикалы, если Киев даст согласие на составление списков, сразу же выдвинут обвинение в адрес властей, что те пошли на сговор с сепаратистами. Чтобы избежать этого неприятного момента команда Зеленского действует в своей обычной стилистике: предпочитает ничего не делать, чтобы не провоцировать националистов, тем самым сильно усложняя жизнь тем людям, которым жизненно важно иметь возможность пересекать границу в обе стороны.
На самом деле, эта категория довольно многочисленная, судя по тому, какие многокилометровые очереди выстроились с обеих сторон у пропускного пункта «Еленовка» 22 июня, когда власти ДНР приняли решение открыть его на выезд. На въезд же по распоряжению Донецка он начал работать только 25 июня. Под открытым небом в невыносимую жару пришлось ждать несколько суток. Непонятно почему, но в день в ДНР через республиканский блокпост могли проехать всего около 70 машин. Эта очень старая и больная тема. Оформление проезда со стороны республики на ее территорию и в обратном направлении тоже уже давно превратилось в затяжную и болезненную процедуру, которую очень сложно выдержать. Особенно пожилым людям, выезжающим на Украину за пенсией.
Чтобы попасть на территорию республики по новым правилам нужно подавать заявку в оперативный штаб с обоснованием причин, по которым тебе необходимо вернуться домой. Это может быть уход за родителями или воссоединение с семьей. Наличие прописки не дает право на проезд. Контрольно-пропускной пункт, проработав всего два дня, закрылся. Однако за это время украинская сторона пропустила в «серую зону» (клочок земли между ДНР и Украиной) несколько десятков человек. Но в республику они попасть не смогли. Им сказали, что в списках их имена отсутствуют, а для двухнедельной обсервации отсутствуют условия.
Большинство из оказавшихся в «серой зоне» имели регистрацию в ДНР. Они решили не возвращаться на Украину, хотя могли это сделать, а составили обращение к руководству республики с просьбой решить их проблему. Поздно ночью сотрудники республиканского МЧС установили военную палатку, роздали воду и продукты. Всего ночевать осталось 35 человек. 27 июня Денис Пушилин принял решение из гуманитарных соображений пропустить граждан ДНР с пропиской, но с обязательным условием прохождения обсервации. Людей разместили в палатках по 4 человека, которые установили у расположенной неподалеку больницы профзаболеваний. Тех, кто не имел регистрации в ДНР, собрали у блок поста, посадили в автобус и отправили обратно на украинскую сторону.
Как разрешится эта ситуация неясно. По всей вероятности, республиканские власти решили настоять на своем и будут добиваться, чтобы Киев согласился с порядком пропуска по спискам. Кстати, оперативный штаб в Донецке продолжает принимать заявки на въезд. Это означает, что тотально перекрывать границу никто не собирается. Вероятность того, что пункты пропуска в какой-тот момент снова заработают сохраняется. Свои резоны у властей ДНР есть. В условиях эпидемии контроль за въездом в республику из Украины, конечно, должен быть усиленным. Пока на ее территории коронавирус не свирепствует, но все может поменяться, если с украинской стороны въезд будет бесконтрольным.
Переговоры в Минске будут продолжатся, но завершатся ли они каким-то решением и когда, никто не скажет. Остается только ждать.