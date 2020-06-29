С воскресенья, 28 июня, указом главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина вновь закрыт пограничный переход на Украину. Сделано это по соображениям эпидемиологической безопасности, как на это указывают официальные лица. Обстановка на Украине продолжает день ото дня ухудшаться и просвета пока не видно. Но это не единственная причина

В течение двух месяцев представители республики в Контактной группе пытаются согласовать с украинской стороной особый порядок прохождения границы, однако никакой реакции на все предложения и разработки нет. Речь идет о том, чтобы в республику из Украины люди въезжали по заранее согласованным спискам, чтобы исключить провокации и упорядочить проезд. Украина же пускает всех подряд без всяких ограничений и ничего не желает менять в сложившейся практике.

Связано это не с наличием какой-то определенной позиции по поводу процедуры пропуска через границу. У отказа есть политическая подоплека. Праворадикалы, если Киев даст согласие на составление списков, сразу же выдвинут обвинение в адрес властей, что те пошли на сговор с сепаратистами. Чтобы избежать этого неприятного момента команда Зеленского действует в своей обычной стилистике: предпочитает ничего не делать, чтобы не провоцировать националистов, тем самым сильно усложняя жизнь тем людям, которым жизненно важно иметь возможность пересекать границу в обе стороны.

На самом деле, эта категория довольно многочисленная, судя по тому, какие многокилометровые очереди выстроились с обеих сторон у пропускного пункта «Еленовка» 22 июня, когда власти ДНР приняли решение открыть его на выезд. На въезд же по распоряжению Донецка он начал работать только 25 июня. Под открытым небом в невыносимую жару пришлось ждать несколько суток. Непонятно почему, но в день в ДНР через республиканский блокпост могли проехать всего около 70 машин. Эта очень старая и больная тема. Оформление проезда со стороны республики на ее территорию и в обратном направлении тоже уже давно превратилось в затяжную и болезненную процедуру, которую очень сложно выдержать. Особенно пожилым людям, выезжающим на Украину за пенсией.

Чтобы попасть на территорию республики по новым правилам нужно подавать заявку в оперативный штаб с обоснованием причин, по которым тебе необходимо вернуться домой. Это может быть уход за родителями или воссоединение с семьей. Наличие прописки не дает право на проезд. Контрольно-пропускной пункт, проработав всего два дня, закрылся. Однако за это время украинская сторона пропустила в «серую зону» (клочок земли между ДНР и Украиной) несколько десятков человек. Но в республику они попасть не смогли. Им сказали, что в списках их имена отсутствуют, а для двухнедельной обсервации отсутствуют условия.

Большинство из оказавшихся в «серой зоне» имели регистрацию в ДНР. Они решили не возвращаться на Украину, хотя могли это сделать, а составили обращение к руководству республики с просьбой решить их проблему. Поздно ночью сотрудники республиканского МЧС установили военную палатку, роздали воду и продукты. Всего ночевать осталось 35 человек. 27 июня Денис Пушилин принял решение из гуманитарных соображений пропустить граждан ДНР с пропиской, но с обязательным условием прохождения обсервации. Людей разместили в палатках по 4 человека, которые установили у расположенной неподалеку больницы профзаболеваний. Тех, кто не имел регистрации в ДНР, собрали у блок поста, посадили в автобус и отправили обратно на украинскую сторону.

Как разрешится эта ситуация неясно. По всей вероятности, республиканские власти решили настоять на своем и будут добиваться, чтобы Киев согласился с порядком пропуска по спискам. Кстати, оперативный штаб в Донецке продолжает принимать заявки на въезд. Это означает, что тотально перекрывать границу никто не собирается. Вероятность того, что пункты пропуска в какой-тот момент снова заработают сохраняется. Свои резоны у властей ДНР есть. В условиях эпидемии контроль за въездом в республику из Украины, конечно, должен быть усиленным. Пока на ее территории коронавирус не свирепствует, но все может поменяться, если с украинской стороны въезд будет бесконтрольным.

Переговоры в Минске будут продолжатся, но завершатся ли они каким-то решением и когда, никто не скажет. Остается только ждать.