Запад много лет был в состоянии длинного мира после развала Советского Союза. Военные бюджеты претерпели огромные сокращения, и теперь эти государства пожинают плоды своей былой беззаботности: Украина попросту «оголяет» их национальную безопасность. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт Алексей Анпилогов

Один из характерных примеров помощи Киеву за свой счет — это Франция, считает он. Чтобы поставить Украине 18 установок «Цезарь» Парижу пришлось разорвать контракт с Марокко и забрать обещанные им гаубицы, а также снять эти установки со своего боевого дежурства.

Вячеслав Синель о том, как журналистов Украина.ру готовят к работе в горячих точках Эммануэля Макрона начали ругать в его собственной стране и обвинять в подрыве обороноспособности государства.

«Такая же ситуация — в Польше, которая передала все свои танки, а теперь не знает, чем же она собирается защищаться — ждет "Абрамсы" из-за рубежа. Словакия, которая передала все свое ПВО, и, судя по всему, истребители, тоже сейчас оказалась в зависимости от американцев, когда им поставят что-то на замену», — рассказал Анпилогов.

Однако, уверен специалист, Запад все же продолжит поставки Украине, выскребая все, что только сможет.

На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что готов сражаться с Москвой до полной победы. Правда, руками украинцев.

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.