«Блинкен летит на Украину, потому что до войны осталось две недели. До эскалации осталось две недели. Не факт, что на Донбассе. Я уже говорил, что Россия не заинтересована поджигать Донбасс, потому что это ее границы. Но до нового витка эскалации между Россией и Западом осталось две недели. Что это будет, я пока не берусь прогнозировать. Россия будет готова через две недели. Это регламентируется внутренними российскими процессами. Вооруженные военными процессами, политическими процессами, внутренней российской политической жизнью, которую в Украине давно уже никто не понимает», — сказал эксперт.
По его словам, вторжение на Украину якобы возможно, но маловероятно.
Украинские журналисты предполагают, что Блинкен будет обсуждать на встрече в Киеве вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае «вторжения РФ».