Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит срочный незапланированный визит в Киев, поскольку до эскалации ситуации с Украиной осталось две недели. Об этом 18 января в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник

Госсекретарь США Блинкен вскоре посетит Киев © Twitter, Secretary Antony Blinken По его словам, вторжение на Украину якобы возможно, но маловероятно. Украинские журналисты предполагают, что Блинкен будет обсуждать на встрече в Киеве вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае «вторжения РФ».