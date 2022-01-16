Нынешняя координация между Россией и Китаем даёт гораздо больше выгоды для обеих стран, чем если бы они подписали формальный военный союз, полагает эксперт. Однако в рамках ШОС военное взаимодействие может принести крупные плоды.
«Для нас гораздо проще и правильнее переводить ШОС в формат того, что отвечает за азиатскую безопасность в том числе и в военном плане. А в ШОС входит и Индия, и Пакистан, и Иран. Это и будет нашей основной ставкой по евразийской ситуации», — сказал Акопов.
Ни Китай, ни Россия, будучи равноценными партнёрами в союзе друг с другом не будут на вторых ролях, заключил эксперт.
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