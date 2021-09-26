По словам эксперта, вначале запуск «Северного потока – 2» может снизить стоимость голубого топлива, но в течение всего грядущего отопительного сезона цены на газ все равно останутся высокими. Это вызвано дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), основной экспорт которого переориентировался на Азию.
Он отметил, что в Азии спрос и цены на газ выше, поэтому поставщики направляют большую часть ресурсов туда. Таким образом, за восемь месяцев КНР увеличила импорт газа на 20%.
«Поэтому таким дешевым, как в начале года, (300-350 долларов за тысячу кубометров), газ уже не будет, даже если "СП-2" запустить сейчас на полную мощность. Все равно весь отопительный сезон будет довольно высокая цена. <…> Если убрать эмоциональную составляющую, то цена будет 600-700 долларов за тысячу кубов», — сказал Юшков.
Кроме того, летом страны ЕС не наполняли подземные хранилища газа, а распродавали запасы в период скачка цен. Поэтому, при уходе СПГ в Азию и отказе Европы компенсировать объемы с помощью «Северного потока — 2», в Европе высокая потребность в газе сохранится до конца отопительного сезона 2021-2022, добавил эксперт.