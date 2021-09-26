Из-за того что экспорт газа переориентирован на Азию, для Европы в отопительном сезоне 2021-2022 цены все равно останутся высокими, сказал в комментарии «Экономика сегодня» 25 сентября эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

«Северный поток — 2»: Польша надеется помешать сертификации проекта, а Россия готова ослабить «Газпром» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Он отметил, что в Азии спрос и цены на газ выше, поэтому поставщики направляют большую часть ресурсов туда. Таким образом, за восемь месяцев КНР увеличила импорт газа на 20%.

«Поэтому таким дешевым, как в начале года, (300-350 долларов за тысячу кубометров), газ уже не будет, даже если "СП-2" запустить сейчас на полную мощность. Все равно весь отопительный сезон будет довольно высокая цена. <…> Если убрать эмоциональную составляющую, то цена будет 600-700 долларов за тысячу кубов», — сказал Юшков.

Кроме того, летом страны ЕС не наполняли подземные хранилища газа, а распродавали запасы в период скачка цен. Поэтому, при уходе СПГ в Азию и отказе Европы компенсировать объемы с помощью «Северного потока — 2», в Европе высокая потребность в газе сохранится до конца отопительного сезона 2021-2022, добавил эксперт.