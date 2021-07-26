«Семенченко уверен, что у СБУ есть заказ посадить его в тюрьму. Служба безопасности подала жалобу, что свидетели его боятся, и он может на них влиять. Поэтому Семенченко уже собрал вещи и готов ехать под арест», — говорится в материале.
Семенченко, который находился в СИЗО по подозрению в создании частной военной компании, вышел под домашний арест 14 июля. Соломенский районный суд в понедельник рассмотрит изменение меры пресечения экc-комбату.
По версии следствия в апреле 2020 Семенченко отдал указание бывшему АТОшнику Вадиму Боровику, который сотрудничает со следствием, перевезти оружие в тренировочную базу. И дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинения Семенченко. И весь ход операции был под личным контролем последнего.
Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.