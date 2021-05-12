Как отмечается, огонь велся из контролируемого украинскими силовиками села Гранитное в 10:45. В направлении Григоровки были выпущены семь мин калибра 82 мм.
Ранее в СЦКК отметили, что до того ВСУ дважды в течение суток обстреляли ДНР, что привело к гибели бойца Народной милиции и ранению еще двоих.
Несмотря на объявленный режим прекращения огня на Донбассе, украинские войска регулярно производят эскалацию военных действий, что приводит к жертвам как среди военнослужащих, так и среди мирного населения.