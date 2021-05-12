ВСУ нанесли минометный удар по селу Григоровка на юге ДНР. Об этом 12 мая сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Как отмечается, огонь велся из контролируемого украинскими силовиками села Гранитное в 10:45. В направлении Григоровки были выпущены семь мин калибра 82 мм. Донбасс, звонок Байдена и «несостоявшаяся война» © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

Ранее в СЦКК отметили, что до того ВСУ дважды в течение суток обстреляли ДНР, что привело к гибели бойца Народной милиции и ранению еще двоих.

Несмотря на объявленный режим прекращения огня на Донбассе, украинские войска регулярно производят эскалацию военных действий, что приводит к жертвам как среди военнослужащих, так и среди мирного населения.