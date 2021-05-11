Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что РФ не станет «нападать» на Украину осенью. Об этом он сказал журналистам в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны», сообщает «Интерфакс-Украина» 11 мая

По словам Зеленского, Россия не будет вторгаться и разжигать конфликт на Украине, так как знает, что Европа и США поддерживают независимость украинского государства, и в результате может начаться Третья мировая война.

«Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят о сентябре (возможность новой эскалации со стороны РФ. — Ред.), я считаю, такой мощной эскалации не может быть», — сказал украинский президент.

Также Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного российского вторжения была, однако эскалация уже остановилась.

Генсек ООН оценил перспективу введения миротворцев в Донбасс © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ранее Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».

После этого несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.