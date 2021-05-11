По словам Зеленского, Россия не будет вторгаться и разжигать конфликт на Украине, так как знает, что Европа и США поддерживают независимость украинского государства, и в результате может начаться Третья мировая война.
«Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят о сентябре (возможность новой эскалации со стороны РФ. — Ред.), я считаю, такой мощной эскалации не может быть», — сказал украинский президент.
Также Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного российского вторжения была, однако эскалация уже остановилась.
Отношения Киева и Москвы резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала войны в Донбассе.
Ранее Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».
После этого несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.