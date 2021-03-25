Ранее сообщалось, что на территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны ВСУ. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.
В интересах Зеленского поддерживать войну на Донбассе, заставляя пожалеть тех, кто не захотел жить на Украине, и самим «открыть ворота украинским освободителям», подчеркнул эксперт.
«Посмотрите на карту, где находится Украина? Любому военному аналитику ясно, что эта страна — выигрышный плацдарм для военных действий. Такое "подбрюшье" России, конечно же, является "жизненно важным вопросом и для Европы, и для США"», — указал Кожевников.
Журналист добавил, что в будущем США попытаются либо организовать международную изоляцию России, либо дестабилизировать обстановку внутри РФ с целью свержения режима Владимира Путина.
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