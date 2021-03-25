Президент Украины Владимир Зеленский, получив поддержку Джо Байдена, сам не решится на какие-то решительные действия по Донбассу. Об этом рассказал корреспондент американской газеты на русском языке «Горизонт» Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Жилин: Украина не государство, Украина — ресурс войны с РФ © Скриншот из видео Украина.ру Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

В интересах Зеленского поддерживать войну на Донбассе, заставляя пожалеть тех, кто не захотел жить на Украине, и самим «открыть ворота украинским освободителям», подчеркнул эксперт.

«Посмотрите на карту, где находится Украина? Любому военному аналитику ясно, что эта страна — выигрышный плацдарм для военных действий. Такое "подбрюшье" России, конечно же, является "жизненно важным вопросом и для Европы, и для США"», — указал Кожевников.

Журналист добавил, что в будущем США попытаются либо организовать международную изоляцию России, либо дестабилизировать обстановку внутри РФ с целью свержения режима Владимира Путина.

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