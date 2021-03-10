Старинные казацкие лодки-чайки планируют достать со дна Днепра возле острова Хортица и разместить в музее. Об этом 10 марта заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм»

Тимошенко рассказал о работах, которые будут проводиться в рамках программы «Большая реставрация».

По его словам, на острове Хортица будет «много чего сделано»: планируется обновить парк, улучшить логистику, построить новый музей и реставрировать старые. «Как в мультфильме про казаков»: украинского телеведущего атаковал буйвол © Pixabay

«Я думаю, что многие не знают, что возле острова Хортица на дне реки лежат еще две или три "чайки", которым много лет. Мы сейчас восстанавливаем музей именно для таких лодок, которые уже подняли, и будем делать мероприятие, когда будем поднимать еще лодки», — заявил Тимошенко.

Он пообещал, что процесс поднятия лодки будет транслироваться по телевидению.

Чайка — беспалубная плоскодонка запорожских казаков XVI-XVII веков, в виде огромной выдолбленной колоды, по бортам обшитой досками.

Ранее такую лодку обнаружили на дне Днепра в 1998 году и подняли на поверхность в 1999-м, более 20 лет назад.