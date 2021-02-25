Ранее турецкое телевидение показало карту на основе прогноза аналитической компании Stratfor, согласно которой к 2050 году в зону влияния Турции и даже в ее состав войдут Северная Африка, страны Аравийского полуострова, Кавказ, Ростовская и Астраханская области РФ и даже республики Средней Азии с Казахстаном.
При этом, отметил эксперт, националисты не жаждут «бросаться в объятия Поднебесной», понимая, что китайцы ассимилируют Казахстан за 20 лет.
«В то же время с условным Западом интегрироваться невозможно: Казахстан ему нужен только как территория, которую уже поджигают, чтобы создать проблемы одновременно и России, и Китаю», — уверен Гусев.
Он подчеркнул, что руководители России и Казахстана должны выработать и озвучить общую позицию по наиболее болезненным темам и закрыть по ним обсуждение, иначе их начнут раскачивать другие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.