Казахские националисты готовы сдать страну кому угодно, Турции в том числе, лишь бы не состоять в интеграционных объединениях с Россией. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

При этом, отметил эксперт, националисты не жаждут «бросаться в объятия Поднебесной», понимая, что китайцы ассимилируют Казахстан за 20 лет.

«В то же время с условным Западом интегрироваться невозможно: Казахстан ему нужен только как территория, которую уже поджигают, чтобы создать проблемы одновременно и России, и Китаю», — уверен Гусев.

Он подчеркнул, что руководители России и Казахстана должны выработать и озвучить общую позицию по наиболее болезненным темам и закрыть по ним обсуждение, иначе их начнут раскачивать другие.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.