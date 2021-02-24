Украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, к которым власти страны применили ограничительные меры, зарегистрировали ООО «Медиахолдинг «Новости». Об этом 23 февраля сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram

Зеленский закрыл телеканалы по примеру Запада — Неменский © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк написал Ткаченко.

Он добавил, что регистрация медиахолдинга состоялась 18 февраля. Его учредителями стали 100 человек.

По данным министра, каждый учредитель вложил в создание холдинга по одной гривне. Таким образом, уставный капитал составил 100 гривен (около $3,5), отметил он.

В начале февраля власти Украины ввели санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.

Ограничения введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры.

По словам Зеленского, санкции против этих СМИ объясняются их пророссийской позицией и необходимостью противодействия иностранной пропаганде.

Закрытые каналы принадлежат депутату украинского парламента от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку. Это ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Медведчук назвал ограничения в отношении телеканалов незаконными. Он заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».