«Запрещенная "Тройка Медведчука", что называла себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ (Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины — ред.) их долго не искали», — написал Ткаченко.
Он добавил, что регистрация медиахолдинга состоялась 18 февраля. Его учредителями стали 100 человек.
По данным министра, каждый учредитель вложил в создание холдинга по одной гривне. Таким образом, уставный капитал составил 100 гривен (около $3,5), отметил он.
В начале февраля власти Украины ввели санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений. Под действие указа также попали телеканалы «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и другие.
Ограничения введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры.
По словам Зеленского, санкции против этих СМИ объясняются их пророссийской позицией и необходимостью противодействия иностранной пропаганде.
Закрытые каналы принадлежат депутату украинского парламента от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку. Это ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Медведчук назвал ограничения в отношении телеканалов незаконными. Он заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».