У России был и остается простой план в отношении Украины. России нужна дружественная и предсказуемая Украина, как и любые страны, которые находятся возле ее границ. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

«Жил напротив тюрьмы». Кирилл Вышинский написал путеводитель по постмайдановской Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Надо отдать должное, что начиная с первого майдана 2004 года Россия спокойно относилась к выбору украинского народа, выстраивая отношения и с Ющенко, и с Януковичем. Россия проводила сдержанную и грамотную политику по принципу «Ваш выбор — это ваш выбор, но мы постараемся смириться и понять, как из этого строить отношения на взаимовыгодной основе», отметил эксперт.

«История с газовым консорциумом, который пытались создать еще во времена Кучмы, была построена именно на том, что важный для Украины газовый транзит должен быть выгоден всем: и производителям, и транзитерам, и потребителям в Европе. Украина при Ющенко на эту историю не пошла. Я думаю, что он был свернут под давлением американцев, которые понимали, что стабильный транзит через территорию Украины им не нужен, поскольку они уже в тот момент работали над своим сланцевым газом, и им нужен такой мощный рынок, как Европа», — напомнил Вышинский.

Планы России в отношении Украины всегда были прагматичными, в том смысле, что они строились на прагматичной основе. Другой вопрос, что в эту прагматичную основу вмешивались чужие интересы, которые даже к украинской прагматике не имеют никакого отношения, считает журналист.

Возможно, мыслить надо было как американцы, которые не об экономике договаривались, а увеличивали на территории Украины число собственных НКО, которые работали над формированием враждебного отношения к России, но Москва поступала иначе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.