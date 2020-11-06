Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной 6 ноября известного сатирика Михаила Жванецкого

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — написал украинский лидер.

Жванецкий: Очень сложно научить Одессу говорить на украинском языке © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Алла Пугачева. Она назвала уход сатирика невосполнимой утратой. Данную информацию также подтвердили в окружении сатирика.

Жванецкий родился в Одессе, позднее стал работать в Московском театре миниатюр и приобрел всесоюзную известность. В последние годы одесские националисты призывали бойкотировать его концерты.