Еще двух членов Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии вызвали на допрос в Следственный комитет республики в качестве свидетелей. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба КС, передает РИА Новости

Лукашенко: Присоединившийся к КС оппозиции экс-директор Купаловского театра Латушко перешел «красную линию» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Юрий Губаревич и Иван Данейко, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов. Губаревич и Кравцов вызваны на 2 сентября, Данейко — на 4 сентября.

«Наталья Абрашина-Жадаева — 2 сентября, 10:00, Светлана Гатальская — 3 сентября, 10:00», — говорится в сообщении.

Уточняется, что члены Координационного совета вызваны в качестве свидетелей.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», санкция которой предполагает до пяти лет колонии.