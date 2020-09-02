Ранее в совете рассказали, что на допрос были вызваны три представителя КС — это члены совета Юрий Губаревич и Иван Данейко, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов. Губаревич и Кравцов вызваны на 2 сентября, Данейко — на 4 сентября.
«Наталья Абрашина-Жадаева — 2 сентября, 10:00, Светлана Гатальская — 3 сентября, 10:00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что члены Координационного совета вызваны в качестве свидетелей.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», санкция которой предполагает до пяти лет колонии.