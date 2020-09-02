Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, членом президиума которого является Латушко. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», санкция которой предполагает до пяти лет колонии.
«Он же сам просил: хочу в правительство, пожалуйста. Потом: нет, хочу послом во Францию — пожалуйста. Потом: хочу Купаловским руководить — иди. Потом показалось, что власть наклонилась или будет вообще другая, и он туда побежал… "Красную линию" он перешел: Конституционный суд заявил, что это неконституционно», — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что Латушко «ответит по закону», хотя, по его мнению, в оппозиции уже «разобрались» и «оценили услуги» экс-госслужащего.
На сегодняшний день бывший посол Белоруссии во Франции и остальные члены президиума КС были допрошены по возбужденному в отношении Координационного совета делу как свидетели.