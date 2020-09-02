Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что экс-дипломат, министр культуры и директор Купаловского театра Павел Латушко «переметнулся» в Координационный совет (КС) оппозиции, потому что решил, что нынешняя власть «рухнет», и тем самым «перешел красную линию», передает телеканал ОНТ 1 сентября

Белорусская оппозиция смотрела на Восток и ждала поддержки от Кремля - член Координационного совета © Кадр из видео/TUT.BY. Политика

«Он же сам просил: хочу в правительство, пожалуйста. Потом: нет, хочу послом во Францию — пожалуйста. Потом: хочу Купаловским руководить — иди. Потом показалось, что власть наклонилась или будет вообще другая, и он туда побежал… "Красную линию" он перешел: Конституционный суд заявил, что это неконституционно», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Латушко «ответит по закону», хотя, по его мнению, в оппозиции уже «разобрались» и «оценили услуги» экс-госслужащего.

На сегодняшний день бывший посол Белоруссии во Франции и остальные члены президиума КС были допрошены по возбужденному в отношении Координационного совета делу как свидетели.