Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о Координационном совете белорусской оппозиции следует воспринимать как формальный ответ на формальное заявление. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Россия может предложить проект интеграции, понятный и сторонникам Лукашенко, и его противникам © РИА Новости, Нина Зотина

«Это формальный ответ на формальные слова Координационного совета, что они готовы конструктивно работать с Москвой», — считает эксперт.

Бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Ющенко тоже были вполне себе конструктивными переговорщиками, но это не значит, что они стали бы учитывать российские интересы, подчеркнул политолог.

«Быть конструктивным переговорщиком может любой адекватный политик, а что у него на уме и в чью пользу он будет настроен — совсем другой разговор», — указал Бондаренко.

То есть Координационный совет сказал, что он не против России, а Песков формально сказал, что Россия не против Координационного совета, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).