Песков ранее заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией.
«Это формальный ответ на формальные слова Координационного совета, что они готовы конструктивно работать с Москвой», — считает эксперт.
Бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Ющенко тоже были вполне себе конструктивными переговорщиками, но это не значит, что они стали бы учитывать российские интересы, подчеркнул политолог.
«Быть конструктивным переговорщиком может любой адекватный политик, а что у него на уме и в чью пользу он будет настроен — совсем другой разговор», — указал Бондаренко.
То есть Координационный совет сказал, что он не против России, а Песков формально сказал, что Россия не против Координационного совета, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).