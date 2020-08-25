Состояние лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом 25 августа сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники

«У Тимошенко не опускается температура ниже 39. В то же время дочь Тимошенко — Евгения и зять — Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестно, где именно Тимошенко проходит лечение.