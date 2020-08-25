«У Тимошенко не опускается температура ниже 39. В то же время дочь Тимошенко — Евгения и зять — Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестно, где именно Тимошенко проходит лечение.
«У Тимошенко не опускается температура ниже 39. В то же время дочь Тимошенко — Евгения и зять — Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестно, где именно Тимошенко проходит лечение.
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