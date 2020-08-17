Президент Белоруссии допустил проведение досрочных выборов после проведения референдума о принятии изменений в Конституцию страны, об этом 17 августа Александр Лукашенко заявил на Минском заводе колесных тягачей, сообщает БелТА

Власть в Белоруссии никогда не падет – Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Будет так, мужики. Надо принять новую Конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции провести, если вы хотите выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти», — заявил действующий президент.

Буквально несколько часов назад Александр Лукашенко категорически исключал возможность проведения досрочных президентских выборов «пока вы меня не убьете».

Сейчас речь идет о сокращении президентских полномочий в рамках изменения Конституции страны.

Александр Лукашенко бессменно руководит Белоруссией 26 лет.