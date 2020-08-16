Ядро участников массовых акций протеста оппозиционных сил в Белоруссии финансируется из-за рубежа. Об этом рассказал министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев на митинге в поддержку президента Александра Лукашенко, который 16 августа проходит в центре Минска, сообщает БелТА

«Парням платят 30 рублей (примерно 12 долларов США), девушкам — 60 (24 доллара США). Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», — заявил глава МВД. Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08%. Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву, откуда недавно призвала своих сторонников выйти 15 и 16 августа с мирными протестами против президента Александра Лукашенко.