«Парням платят 30 рублей (примерно 12 долларов США), девушкам — 60 (24 доллара США). Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», — заявил глава МВД.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву, откуда недавно призвала своих сторонников выйти 15 и 16 августа с мирными протестами против президента Александра Лукашенко.