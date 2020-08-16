В распоряжении штаба оказалась ориентировка управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома.
«Весьма срочно! ГУУР КМ МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст 430 УК РБ, разыскивается гражданин Республики Беларусь Цепкало Валерий Вильямович (…) Прошу на розыск преступника ориентировать личный состав ОВД и приданные силы», — говорится в сообщении.
Официального подтверждения юристы из штаба экс-претендента пока не получили, пони предполагают, что органы внутренних дел известят их об этом после выходных.
Валерий Цепкало не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства из-за того, что ЦИК не признал подлинными собранные в его пользу подписи.
Цепкало 24 июля покинул страну и вместе с детьми сначала уехал в Москву, а 2 августа в Киев. 12 августа он сообщил о создании Фронта национального спасения Республики Беларусь.
На Цепкало в суд подал турецкий предприниматель Седат Игдеджи. бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом.После этого МВД Белоруссии начало доследственную проверку.