На бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в МВД страны завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом 16 августа сообщил «Интерфакс-Запад» со ссылкой на штаб Цепкало

В распоряжении штаба оказалась ориентировка управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома.

«Весьма срочно! ГУУР КМ МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст 430 УК РБ, разыскивается гражданин Республики Беларусь Цепкало Валерий Вильямович (…) Прошу на розыск преступника ориентировать личный состав ОВД и приданные силы», — говорится в сообщении.

Цепкало покинет Украину, чтобы встретиться с «очень влиятельными» американскими политиками в Варшаве © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Валерий Цепкало не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства из-за того, что ЦИК не признал подлинными собранные в его пользу подписи.

Цепкало 24 июля покинул страну и вместе с детьми сначала уехал в Москву, а 2 августа в Киев. 12 августа он сообщил о создании Фронта национального спасения Республики Беларусь.

На Цепкало в суд подал турецкий предприниматель Седат Игдеджи. бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом.После этого МВД Белоруссии начало доследственную проверку.