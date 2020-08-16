Семья экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб политика

Цепкало на Украине, объявлен в розыск в РФ и возвращаться не собирается © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Вероника (жена — ред.) и дети уже находятся в безопасности в Украине», — сказал представитель штаба.

По его словам, ночью супругу Цепкало с детьми более трех часов удерживали на погранпереходе Троебортное на границе России и Украины «из-за метки в базе». Сам экс-кандидат расценил это как «откровенное давление на него в связи с политической деятельностью», а ситуация «вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников», отметили в штабе.

В конце июля Цепкало покинул Белоруссию и перебрался в Москву. В конце августа стало известно, что политик выехал в Киев, заявив, что в России против него заведено уголовное дело и он объявлен в розыск.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах главы государства. ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными. Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.

Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.