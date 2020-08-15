Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости рассказал, что не будет возвращаться в Россию, так как против него заведено уголовное дело и он объявлен в розыск

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», — приводит агентство словам Цепкало.

Он также рассказал РИА Новости, что находится сейчас на Украине, и в связи с розыском в Россию не поедет.

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Интерфакс выяснило, что, согласно базе данных розыска МВД РФ, Цепкало действительно «переобъявлен в розыск», однако по какой статье, не уточняется.

24 июля Цепкало покинул Белоруссию и перебрался в Москву. 2 августа стало известно, что политик выехал в Киев.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.

Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.