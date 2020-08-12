Миллион долларов собрали в Белоруссии для пострадавших и раненых участников протестов, об этом на своей странице в Facеbook 12 августа написал координатор организации BY Help Алексей Леончик

Активисты BY Help начали сбор средств несколько недель назад, до выборов. Деньги планировали потратить на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.

«Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы изложим протокол, как обращаться за помощью пострадавшим в столкновениях», — написал Алексей Леончик.

Подорвался на собственной гранате: установлена личность погибшего в ходе беспорядков в Минске © REUTERS, Vasily Fedosenko

Протестующие требуют признать выборы недействительными и передать право управления страной кандидату в президенты Светлане Тихановской.

Для разгона митингующих полиция применяла водомёты, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ночь с 11 на 12 августа задержано около 2 тыс. человек. МВД сообщает о 21 пострадавшем правоохранителе.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко предварительно набрал 80,08% голосов, а Тихановская 10,09%.