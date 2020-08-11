По данным МВД Белоруссии, один протестующий погиб в результате столкновений в Минске на улице Притыцкого, где толпа строила баррикады для блокирования движения. Взрывное устройство, которое он хотел бросить в правоохранителей, взорвалось у него в руке.
«Погибший на улице Притыцкого ранее отбывал срок за убийство», — пишет агентство.
Ранее на президентских выборах Белоруссии со значительным перевесом победил Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов.
Его ближайшая соперница Светлана Тихановская смогла заручиться поддержкой менее 10% голосов избирателей, однако назвала данные ЦИК сфабрикованными.
После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов.