Sputnik Беларусь выяснил подробности о погибшем в результате беспорядков в Минске, о чем и сообщил 11 августа

По данным МВД Белоруссии, один протестующий погиб в результате столкновений в Минске на улице Притыцкого, где толпа строила баррикады для блокирования движения. Взрывное устройство, которое он хотел бросить в правоохранителей, взорвалось у него в руке.

«Погибший на улице Притыцкого ранее отбывал срок за убийство», — пишет агентство.

Счёт на часы. Введёт ли Лукашенко режим чрезвычайного положения в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов.

Его ближайшая соперница Светлана Тихановская смогла заручиться поддержкой менее 10% голосов избирателей, однако назвала данные ЦИК сфабрикованными.

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов.