Пострадало 39 силовиков и более 50 гражданских лиц в беспорядках, которые начались во время президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на МВД Белоруссии 9 августа

По словам правоохранителей, всем раненым оказали медицинскую помощь.

Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Беспорядки в Беларуси начались 9 августа, когда в стране проходили выборы президента. В ходе протестных акций милиция пустила в ход слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В МВД особо подчеркнули, что во время беспорядков никто не погиб и призвали внимательнее относиться к поступающей информации и не верить фейкам.

Задержано около 3000 человек. На многих из них уже заведены уголовные дела. Виновникам беспорядков грозит до 15 лет тюрьмы.

По предварительным итогам избирательной комиссии, действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, снова победил, набрав 80,23% голосов.