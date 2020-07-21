Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Так, в издании «Славные предки украинцев» говорится, что именно на территории современной Украины случился «Ноев потоп». Там же нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле.
На труд ученого на днях обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. На своей странице в Facebook он привел выдержки из книги.
«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая вначале была «нип», что вместе составляет «нипрод» — Днепровский род», — пишет Поддубный.
По мнению историка, украинцами были и Яхве, и Иисус. Поэтому, заявил Поддубный, украинцы молятся в храмах не чужим богам, а своим соотечественникам.
В книге также написано, что древние греки не создавали богатую культуру и свой пантеон богов. Все это они украли у древних украинцев, история которых, по данным ученого, насчитывает порядка трех тысяч лет.