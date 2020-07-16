На Украине готовятся обучать школьников в несколько смен из-за коронавируса
На Украине готовятся обучать школьников в несколько смен из-за коронавируса
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
«Украина будет делиться на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне"», — говорится в посте. 

Для остальных трёх зон разработали разные сценарии работы школ, каждым из которых предусмотрен свой алгоритм начала учебного года.

Так, при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме, при высоком школьники вернутся на дистанционное обучение, а при среднем уровне заболеваемости учеба будет смешанного типа.

Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса

 