Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса

«Украина будет делиться на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне"», — говорится в посте.
Для остальных трёх зон разработали разные сценарии работы школ, каждым из которых предусмотрен свой алгоритм начала учебного года.
Так, при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме, при высоком школьники вернутся на дистанционное обучение, а при среднем уровне заболеваемости учеба будет смешанного типа.