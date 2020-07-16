Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса

С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников. Об этом 15 июля сообщила в Facebook пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций

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