«Министр здравоохранения отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией. Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мероприятий, и отметил опасность использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах», — говорится в материале.
Также во время совещания, представитель Национальной полиции Украины сообщил, что ведомство составило 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.