Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским отметил, что в настоящее время изучает опыт борьбы с коронавирусом в Испании. Об этом 10 июля сообщается на сайте Офиса президента

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Также во время совещания, представитель Национальной полиции Украины сообщил, что ведомство составило 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.