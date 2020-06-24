Медведчук отметил, что его однопартийцы хотят посетить Парад Победы и считают это событие историческим и знаковым как для Москвы, так и для Киева.
«Власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации — хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях», — написал политик.
Торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Великой Победы, пройдут в Москве 24 июня. Как сообщили СМИ, в связи с этим в столицу России уже прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.