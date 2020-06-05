В первой половине дня в Киеве возле парламента прошла акция «Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти. Ты можешь помочь». В ходе мероприятия несколько сотен митингующих жгли файеры и перевернули старый полицейский УАЗ как символ произвола правоохранительных органов. Один из протестующих предпринял попытку самоподжога.
Мероприятие представителей секс-меньшинств также посвящено недовольству работой полиции, поводом к которому стал громкий инцидент с изнасилованием женщины полицейскими прямо в участке. Несмотря на мирный характер акции, около десятка ее участников задержаны, сообщают СМИ. Причины таких действий полиции не уточняются.
Ранее в этот же день перед народными депутатами Верховной Рады с отчетом выступил глава МВД Арсен Аваков.