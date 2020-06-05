Представители ЛГБТ-сообщества Украины 5 июня вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады против произвола полиции, сообщил «5 канал»

Митинг против Авакова под Радой закончился попыткой самоподжога © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мероприятие представителей секс-меньшинств также посвящено недовольству работой полиции, поводом к которому стал громкий инцидент с изнасилованием женщины полицейскими прямо в участке. Несмотря на мирный характер акции, около десятка ее участников задержаны, сообщают СМИ. Причины таких действий полиции не уточняются.

Ранее в этот же день перед народными депутатами Верховной Рады с отчетом выступил глава МВД Арсен Аваков.