Беленюк рассказал, что, когда его спрашивают, сталкивается ли он на Украине с проявлением расизма, всегда отвечает, что нет. При этом депутат отметил, что в подростковом возрасте в отношении него происходили нападки.
«Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное. Просто констатирую факт — по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране при ее недостатках и достоинствах!… Сегодня я — Джордж Флойд», — написал Беленюк.
Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.