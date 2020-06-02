Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Жан Беленюк прокомментировал массовые протесты и беспорядки в США, которые произошли после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским. Об этом спортсмен и парламентарий написал в своем Instagram

Бумеранг вернулся в США. Полыхает родина «цветных революций» © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

«Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное. Просто констатирую факт — по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране при ее недостатках и достоинствах!… Сегодня я — Джордж Флойд», — написал Беленюк.

Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.