По предварительной информации, пострадавших нет.
«От полиции в 10:20 поступило сообщение, что во время движения по мосту грузового автомобиля МАН произошло разрушение секции моста. Мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища на трассе Н-23 Кропивницкий — Запорожье. Длина моста 120, высота 5 м. Состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций (длина одной секции- 20 м). Владелец здания — Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают представители служб. Объезд организован через с.Старозаводское Никопольского района», — сообщила Гречищева.
Новость об обрушении моста президент Украины Владимир Зеленский узнал во время пресс-конференции. Он заявил, что мост починят. До того как обрушился мост, Зеленский заявил, что ищет возможность привлечь 3 млрд долларов для ремонта всех мостов в стране.