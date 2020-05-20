Секция автомобильного моста в селе Алексеевка Никопольского района обрушилась во время проезда по нему фуры. Об этом 20 мая сообщила пресс-секретарь Госслужбы по ЧС Украины Дарья Гречищева, передает сайт города «056»

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«От полиции в 10:20 поступило сообщение, что во время движения по мосту грузового автомобиля МАН произошло разрушение секции моста. Мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища на трассе Н-23 Кропивницкий — Запорожье. Длина моста 120, высота 5 м. Состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций (длина одной секции- 20 м). Владелец здания — Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают представители служб. Объезд организован через с.Старозаводское Никопольского района», — сообщила Гречищева.

Новость об обрушении моста президент Украины Владимир Зеленский узнал во время пресс-конференции. Он заявил, что мост починят. До того как обрушился мост, Зеленский заявил, что ищет возможность привлечь 3 млрд долларов для ремонта всех мостов в стране.