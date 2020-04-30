Он отметил, что Евросоюз не помогает Украине, так как пандемия показала серьезные проблемы в сотрудничестве стран — участниц объединения, которые перехватывали друг у друга средства защиты.
«Напротив, восточный сосед от санкционной войны устал, явно заинтересован в налаживании отношений между нашими странами, и вот со стороны России можно ждать режима наибольшего благоприятствования», — подчеркнул Азаров.
Однако, по его словам, здесь главная проблема в том, что Украина потеряла большую часть своей самостоятельности в международных делах и находится под режимом внешнего управления.
Часть политических элит в Европе и Америке настроены на продолжение конфронтации с Россией, и поэтому внешние силы диктуют продолжение горячей войны в Донбассе и мешают мирному урегулированию, констатировал Азаров.