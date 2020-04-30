Несмотря на то, что пандемия создает шансы для перехода от глобальной конфронтации к более активному международному сотрудничеству, Киев не пойдет на сближение с Москвой и урегулирование конфликта, так как не самостоятелен в принятии решений, рассказал одесский политик и общественный деятель Вячеслав Азаров в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что Евросоюз не помогает Украине, так как пандемия показала серьезные проблемы в сотрудничестве стран — участниц объединения, которые перехватывали друг у друга средства защиты.

«Напротив, восточный сосед от санкционной войны устал, явно заинтересован в налаживании отношений между нашими странами, и вот со стороны России можно ждать режима наибольшего благоприятствования», — подчеркнул Азаров.

Вячеслав Азаров: Если бы пандемии не было, ее следовало бы придумать © Facebook, Вячеслав Азаров | Facebook, Вячеслав Азаров | Перейти в фотобанк

Часть политических элит в Европе и Америке настроены на продолжение конфронтации с Россией, и поэтому внешние силы диктуют продолжение горячей войны в Донбассе и мешают мирному урегулированию, констатировал Азаров.