Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использовать русифицированные фамилии и отчества. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости

Сотни таджикских мигрантов застряли между Казахстаном и Узбекистаном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Музаффар Ашуриён, представлявший проект на заседании палаты, заявил, что теперь запрещено использование окончаний «-ов/-ова», «-вич/-овна» и так далее. Вместо них будут даваться таджикские окончания «пурдухт», «и», «зод», «зода», «он», «ён», иён», «ниёр», «фар».

Специально менять фамилии гражданам не придется. Новое правило будет действовать для тех, кто получает удостоверяющие личность документы впервые или решит поменять фамилию.

По мнению властей, внесение изменений в закон повысит самосознание граждан и защитит национальную идентичность.

В Таджикистане отказ от русских окончаний фамилий и отчеств начали применять после того, как в 2007 году президент страны сменил собственную фамилию с «Рахмонов» на «Рахмон». Однако после того, как у многих мигрантов в России возникли проблемы с документами, в республике снова возникла тенденция использовать русифицированные фамилии.