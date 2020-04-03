«Среди больных двое неполноценных детей — 16-летний парень и 17-летняя девушка», — сказал Кличко, вероятно, имея в виду «неповнолiтнiх» (укр. «несовершеннолетних»).

Оговорку мэр, по всей видимости, не заметил, поэтому не исправил.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Ранее Виталий Кличко не единожды попадал в неловкие ситуации в телевизионном эфире. Так, в одной из программ на телеканале NewsOne мэр Киева с гордостью заявил, что раньше в столичных больницах умирал каждый шестой пациент, а теперь каждый второй — этот факт он связал с улучшением уровня медобслуживания.

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 942 случая заражения коронавирусом, 23 человека скончались, 19 — выздоровели.