Мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-брифинга оговорился, назвав несовершеннолетних детей «неполноценными». Трансляцию брифинга в пятницу, 3 апреля, вел YouTube-канал Киевской городской государственной администрации

«Среди больных двое неполноценных детей — 16-летний парень и 17-летняя девушка», — сказал Кличко, вероятно, имея в виду «неповнолiтнiх» (укр. «несовершеннолетних»).

Оговорку мэр, по всей видимости, не заметил, поэтому не исправил.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Виталий Кличко не единожды попадал в неловкие ситуации в телевизионном эфире. Так, в одной из программ на телеканале NewsOne мэр Киева с гордостью заявил, что раньше в столичных больницах умирал каждый шестой пациент, а теперь каждый второй — этот факт он связал с улучшением уровня медобслуживания.

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 942 случая заражения коронавирусом, 23 человека скончались, 19 — выздоровели.