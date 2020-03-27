В Виннице из-за больной коронавирусом медсестры на карантин закрыли роддом, после чего болезнь обнаружилась у еще четырех сотрудниц. Об этом 27 марта во время брифинга сообщил мэр города Сергей Моргунов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Женщины 30, 35, 44 и 60-ти лет, не имеют явных признаков болезни и находятся в боксовых палатах первой городской клинической больницы. Их самочувствие удовлетворительное, температура в пределах нормы. Также Моргунов сообщил, что акушерский корпус роддома закрыли на карантин.

«Там находится семь рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым», — заявил мэр.

В самоизоляции находится весь медицинский персонал.