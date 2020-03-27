По его словам, первой заболела 42-летняя медсестра, которая контактировала со своим знакомыми из Польши.
Женщины 30, 35, 44 и 60-ти лет, не имеют явных признаков болезни и находятся в боксовых палатах первой городской клинической больницы. Их самочувствие удовлетворительное, температура в пределах нормы. Также Моргунов сообщил, что акушерский корпус роддома закрыли на карантин.
«Там находится семь рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым», — заявил мэр.
В самоизоляции находится весь медицинский персонал.