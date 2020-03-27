В рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За это время в канадской программе обучения всего участвовало более 17 тысяч украинских военных.
Однако сейчас вся учебная деятельность канадских сил на Украине приостановлена в связи с распространением COVID-19.
«На фоне ситуации с пандемией COVID-19 как в стране, так и за границей, а также сворачивания несущественной деятельности в рамках операций Вооруженных сил Канады, будет уменьшено количество личного состава, который отправится в начале апреля к участию в операции UNIFIER», — заявило канадское правительство.
Так что во время плановой ротации в Канаду вернутся две сотни военнослужащих, а им на смену на Украину прибудет всего около 60.