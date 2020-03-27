Из-за пандемии коронавируса Канада в несколько раз уменьшит свой военный контингент, дислоцированный на Украине в рамках операции UNIFIER. Об этом сообщило правительство Канады, передает Укринформ 27 марта

Кленовое оружие: чем Канада вооружит Украину © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Однако сейчас вся учебная деятельность канадских сил на Украине приостановлена в связи с распространением COVID-19.

«На фоне ситуации с пандемией COVID-19 как в стране, так и за границей, а также сворачивания несущественной деятельности в рамках операций Вооруженных сил Канады, будет уменьшено количество личного состава, который отправится в начале апреля к участию в операции UNIFIER», — заявило канадское правительство.

Так что во время плановой ротации в Канаду вернутся две сотни военнослужащих, а им на смену на Украину прибудет всего около 60.