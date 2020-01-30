Полиция Харькова объявила о начале операции «Сирена» после того, как неизвестные в четверг, 30 января, устроили взрыв и стрельбу возле областного Дома ребенка на Кузнецкой улице. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области

Информация о произошедшем поступила в полицию в 14.30. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. «По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший», — говорится в сообщении. Мужчину с гранатой задержали в харьковском метро © Benjamin Hahn / flickr Ранее сообщалось, что в Харькове у станции метро «Площадь Конституции» задержали мужчину с гранатой.