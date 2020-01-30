Информация о произошедшем поступила в полицию в 14.30. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
«По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, никто из сотрудников и воспитанников Дома ребенка не пострадал. Здание также не получило повреждений.
Ранее сообщалось, что в Харькове у станции метро «Площадь Конституции» задержали мужчину с гранатой.