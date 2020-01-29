Первый случай заболевания китайским коронавирусом nCov 2019 был зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в среду, 29 января, сообщило информационное агентство Emirates News Agency со ссылкой на Министерство здравоохранения ОАЭ

В ведомстве уточнили, что коронавирус был выявлен у одного из членов семьи, прибывшего из китайского города Ухань. Отмечается, что состояние здоровья инфицированного стабильно и он находится под постоянным наблюдением врачей.

«Только вопрос времени»: вирусолог рассказала, когда коронавирус доберется до Украины © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Коронавирус уже распространился на ряд стран — Австралию, Канаду, Францию, Гонконг, Макао, Малайзию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам и Камбоджу.