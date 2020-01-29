В ведомстве уточнили, что коронавирус был выявлен у одного из членов семьи, прибывшего из китайского города Ухань. Отмечается, что состояние здоровья инфицированного стабильно и он находится под постоянным наблюдением врачей.
Согласно последним данным, китайским коронавирусом во всем мире заразились 5974 человека, 132 скончались. Днем ранее Китай сообщал о 106 погибших, а 27 января — о 80.
Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.
Коронавирус уже распространился на ряд стран — Австралию, Канаду, Францию, Гонконг, Макао, Малайзию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам и Камбоджу.