Почти 60 тысяч цистерн с 3,5 тысячами тонн нефти прибыло в Новополоцк по железной дороге.
Вся партия нефти из Норвегии, перевезенная судном Breiviken (86 тыяч тонн) поступит на белорусский завод в течение двух недель.
Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января. Заключить новый договор сторонам не удалось: в споре о цене сырья Минск настаивает на поставках по внутрироссийской цене.
В декабре после неудачных переговоров о долгосрочном контракте президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.
В январе Минск закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. По словам Лукашенко, переговоры о закупках нефти также ведутся с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.