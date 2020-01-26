Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский завод «Нафтан». Об этом 26 января сообщает belta.by

Суздальцев объяснил, почему РФ выгодно, чтобы Лукашенко закупал норвежскую нефть © РИА Новости, Нина Зотина

Вся партия нефти из Норвегии, перевезенная судном Breiviken (86 тыяч тонн) поступит на белорусский завод в течение двух недель.

Контракт на поставку российской нефти в Белоруссию истек 1 января. Заключить новый договор сторонам не удалось: в споре о цене сырья Минск настаивает на поставках по внутрироссийской цене.

В декабре после неудачных переговоров о долгосрочном контракте президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.

В январе Минск закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. По словам Лукашенко, переговоры о закупках нефти также ведутся с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.