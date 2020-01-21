Сейчас команда «95-го квартала» и люди олигарха Игоря Коломойского работают на то, чтобы снять с поста украинского премьера Алексея Гончарука и поставить вместо него одного из руководителей «Нафтогаза» Юрия Витренко. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Аваков и дальше будет усиливать позиции. Ничего хорошего в этом нет – эксперт © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Для того чтобы склонить президента Владимира Зеленского в сторону Витренко, продолжил эксперт, была засвечена кандидатура главы МВД Арсена Авакова: поскольку Зеленский его боится, то кандидатура Витренко подается в качестве компромисса.

Гончрук, пояснил Царев, понял эту игру, поэтому подал заявление об отставке, написав его давно (при приеме на работу он написал свое заявление без даты), а озвучив только сейчас.

При этом экс-депутат сомневается, что Гончарук уйдет в отставку, так как стоявший за ним финансист Джордж Сорос будет его держать, используя МВФ, который будет давить на Зеленского.