«Все, что мы наблюдаем, — спланированная операция для устранения нынешнего премьер-министра. Гоначрука хотят поменять и поставить другого человека — на данный момент обсуждается кандидатура Витренко», — сказал он.
Для того чтобы склонить президента Владимира Зеленского в сторону Витренко, продолжил эксперт, была засвечена кандидатура главы МВД Арсена Авакова: поскольку Зеленский его боится, то кандидатура Витренко подается в качестве компромисса.
Гончрук, пояснил Царев, понял эту игру, поэтому подал заявление об отставке, написав его давно (при приеме на работу он написал свое заявление без даты), а озвучив только сейчас.
При этом экс-депутат сомневается, что Гончарук уйдет в отставку, так как стоявший за ним финансист Джордж Сорос будет его держать, используя МВФ, который будет давить на Зеленского.