Киев настаивает на полном признании вины со стороны Ирана за сбитый украинский самолет. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский 11 января в официальном Telegram-канале

США считают вероятным, что Иран сбил самолет, ответные меры будут приняты — Помпео © Mark Taylor

Иранские военные пояснили, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.