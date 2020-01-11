Ранее Тегеран официально признал, что сбил самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.
Иранские военные пояснили, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.
«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины», — говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.