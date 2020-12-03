- Антон, вы всю президентскую избирательную кампанию провели в Бостоне. Всё происходило на ваших глазах. По вашему мнению, почему Трамп проиграл? Это ошибки в стратегии избирательной кампании? Фальсификации? Или ему противостоял весь американский истеблишмент?

— Я не согласен с постановкой вопроса. Мы не знаем, кто победил на выборах и на чьей стороне в действительности истеблишмент. Не верю я в противостояние демократов и республиканцев. Зато верю в умение этого самого истеблишмента водить козу и морочить голову обывателю, имитируя борьбу либералов с консерваторами, а воинов света — с воинами добра.

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Говоря же о фальсификациях — это неизменный атрибут любых выборов. Их осуществляют региональные штабы там, где это им удаётся, чтобы лучше отчитаться перед начальством.

Просто в 2004 году в Украине была обкатана новая технология управления — радикальная смена повестки через обвинение одной из сторон в фальсификациях, вывод на улицу людей и имитацию революции.

Вот на чьей стороне был украинский истеблишмент в 2004 году? Тогда казалось, что на стороне Януковича (как выдвиженцев от сил так называемого кучмизма), но вскоре стало очевидным, что всё наоборот. Вот где гарантии, что в Америке не разыгрывается аналогичная партия? В конце концов, аналогии между Ющенко и Трампом можно проводить долго.

- Кто в Бостоне голосовал за Трампа, а кто — за Байдена? Что это за люди и чем они руководствовались в своём выборе?

— Говоря о Бостоне, где ритм и дух городской жизни определяют вузы, лаборатории и больницы, мы отмечаем поддержку демократов (и даже более конкретно — группы в Демпартии, именуемой Progressive liberals) именно со стороны этого городского мейнстрима. Собственно говоря, именно академия и является средой, производящей так называемых либеральных прогрессивистов.

За Трампа, в свою очередь, голосует деидеологизированный белый и частично испанский рабочий класс. И это с политологической точки зрения логично. Во внеклассовой идеологии человек неизбежно приходит к идентаризму, голосуя за похожих на себя — белых, цисгендерных, простоватых. Именно к этой среде апеллирует трампизм.

- За Трампа проголосовали 71 млн американцев. Как это конвертируется в будущем политически? Будут ли у них другие вожди, помимо Трампа? Если да, то кем они будут?

— Опять-таки мы не знаем, чем закончится вся эта возня с протестами со стороны Трампа. Президент, отказывающийся признавать поражение на выборах, — ситуация беспрецедентная и непредсказуемая. Где гарантии, что вся эта возня затеяна не как мобилизационный сценарий, неоднократно проворачиваемый Штатами в той же Латинской Америке и который принято называть словом «хунта»? Почему бы и самим США не перейти к хунтизму, если этого потребует политическая конъюнктура?

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- Что теперь будет с Трампом, если всё-таки Байден формально станет новым президентом? Не будут ли его преследовать как «русского агента»?

— С Трампом не будет ничего. Он высокопоставленный агент ЦРУ, фигура более чем системная. Или думаете, что можно заниматься конкурсами красоты и ВИП-отелями по всему миру, не сотрудничая при этом с оперчастью? Или вот эта поездка в Москву, где он проводил первый в СССР конкурс красоты… Это же не просто незаурядное на тот момент событие было — конкурс красоты, а мощная идеологическая диверсия.

Всякий, кто помнит, что в СССР были не только порядок и очереди, но ещё и идеология, должен это чётко понимать. Ибо идеология СССР была левая, и в частности в женском вопросе. А теперь посмотрите на конкурсы красоты с точки зрения левого феминизма, и получите ответ.

- В связи с нынешним противостоянием в Америке между консерваторами и либералами вы лично верите в распад Америки на консервативную и либеральную части?

— В распад — нет, не верю. А вот в то, что Америка уже в ближайшее время войдёт в стадию закручивания гаек, вот в это я верю легко. Идеологический конфликт здесь — это не фактор раскола, а скорее повод для внутренней мобилизации через подавление одной из частей общества.