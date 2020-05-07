Наталья Никонорова рассказала изданию Украина.ру о ситуации с обстрелами гражданских объектов на территории ДНР украинской артиллерией и о том, как обстоят дела с Минским процессом и возможным разведением сторон на линии соприкосновения

- Наталья Юрьевна, в последнее время, видимо, в связи с недавно прошедшей встречей в «Нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, в СМИ довольно часто появляются заявления представителей украинского руководства относительно их видения судьбы Донбасса. Как вы их оцениваете и какие из них вам кажутся самыми резонансными?

— Представители украинского государства продолжают создавать иллюзию своей активной заинтересованности и вовлеченности в Минский переговорный процесс, рассказывая в пространных интервью о том, сколько якобы усилий с их стороны прилагается для возобновления мира в Донбассе. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что все представленные киевскими властями аргументы или откровенно не соответствуют действительности, или ловко перекручены в более выгодную для Украины сторону.

Мы регулярно слышим от представителей Киева крайне противоречивые заявления, которые буквально в рамках одного предложения содержат абсолютно разные, не коррелирующие между собой мысли. В частности, украинская сторона обвиняет нас в том, что мы якобы «безосновательно» требуем закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, «ссылаясь на Минские соглашения».

Т.е. либо Минские соглашения для представителей Киева уже не является основанием, либо основания у нас как раз-таки есть. И даже сами украинские представители призывают ознакомиться с пунктом 11 Комплекса мер, где и зафиксирована необходимость осуществления конституционных изменений с учетом особого статуса Донбасса. Как можно оценить такие заявления? Это или синдром выборочной памяти, или проблемы с навыками чтения, или банальный цинизм.

При этом мы примерно понимаем, почему Киев всеми силами пытается уйти от предоставления Донбассу особого статуса: украинские власти боятся так называемого «парада суверенитетов», о чем они даже начинают заявлять открыто. Очевидно, логика киевских чиновников такова: если Донбассу будет предоставлен, да еще и конституционно закреплен особый статус, то тогда и многие другие украинские области начнут заявлять о своем стремлении к децентрализации и наделению местных властей большими полномочиями.

Именно поэтому сейчас мы все чаще слышим заявления от украинских политиков о так называемой «безопасной реинтергации». Киев пытается убедить нас, что они заботятся о безопасности граждан, но на деле к «параду суверенитетов» может привести вовсе не особый статус, а провальная внутренняя политика, ведь с 2014 года и по сей день жизнь рядового украинца становится все хуже, беднее и нестабильнее, что явно не способствует целостности страны.

- Как вы прокомментируете заявление одного из украинских дипломатов о том, что договоренность о создании Консультативного совета саботируется представителями республик?

— Договоренность о создании Консультативного совета была достигнута и письменно зафиксирована, в том числе и представителями Украины, еще 11 марта. Однако никакой дискуссии в рамках Контактной группы по этому вопросу сейчас не ведется — украинская сторона просто уходит от диалога, ссылаясь на необходимость согласовать создание данного совещательного органа с представителями Франции и Германии. Каждый раз, когда мы поднимаем тему Консультативного совета, предлагаем обсудить его состав и механизм функционирования, мы видим адский ужас в глазах представителей Киева.

Очевидно, что они абсолютно не готовы к прямому диалогу и всеми силами пытаются замять эту тему. И этот ужас объясним: в ответ на простой факт публикации решения, где значилась договоренность о создании Консультативного совета, были поданы соответствующие заявления о возбуждении уголовных дел на всех тех представителей Украины, чьи подписи стоят под данным документом. Тем не менее, договоренность, причем письменно зафиксированная, имеется, а значит, Киеву придется ее выполнять.

- От украинских представителей из раза в раз звучит призыв к России выполнять свои договоренности, в том числе и по итогам встречи в Нормандском формате. Как можно воспринимать такие призывы с учетом того, что Россия не является стороной конфликта?

— В данном вопросе уже частично содержится ответ: вот именно, что Россия стороной конфликта не является, а значит, выполнять договоренности, за реализацию которых ответственны стороны, а именно Киев и Донбасс, не может. Что касается выполнения поручений, которые закреплены в коммюнике по итогам встречи лидеров стран «Нормандской четверки», то из 9 пунктов на данный момент по сути выполнен, да и то частично, только один — обмен удерживаемыми лицами.

И вот здесь как раз надо спрашивать с Украины, поскольку именно Киев саботирует предметную дискуссию и реализацию всех остальных поручений. Это касается и согласования новых участков, и соблюдения дополнительных мер контроля режима прекращения огня, и правовых аспектов особого статуса Донбасса, и проработки механизма осуществления пенсионных выплат и так далее.

- По поводу пенсий: украинские власти приостановили процедуру обязательной верификации наших пенсионеров на время карантина. Можно ли это воспринимать как положительный знак?

— Уже сам факт того, что наши граждане должны проходить унизительную и затратную во всех смыслах процедуру верификации для того, чтобы получить свои законные, честно заработанные выплаты, говорит очень красноречиво об отношении к народу Донбасса со стороны Киева. При этом мы, со своей стороны, на переговорах в Минске регулярно предлагаем самые разнообразные варианты решения вопроса с выплатами.

Однако продуктивной дискуссии из раза в раз мешает отсутствие реального стремления Киева данный вопрос урегулировать. Что недопустимо и в корне противоречит Комплексу мер, в котором отдельным пунктом прописаны вопросы социально-экономического блока.

- Недавно вы опубликовали протоколы нескольких заседаний Контактной группы, не противоречит ли это требованиям конфиденциальности переговоров?

— Эти утверждения абсолютно беспочвенны. Мы целиком и полностью понимаем важность соблюдения конфиденциальности и неразглашения деталей переговоров, поскольку от этого зачастую напрямую зависит эффективность диалога и достижение положительных результатов. Тем не менее, мы считаем нужным информировать общественность об основных решениях и результатах переговоров.

В связи с этим мы предоставляем СМИ обобщенные итоги заседаний Контактной и рабочих групп, а также проекты тех документов, которые должны были быть согласованы на Минской площадке. Так, в частности, мы опубликовали проект протокола заседания Контактной группы от 26 марта, в котором была зафиксирована наша работа над поручениями, которые были достигнуты на предыдущей встрече в Минске, 11 марта. Однако украинская сторона практически все наши наработки отклонила без обсуждения причин, что также было отражено в данном протоколе.

Кроме того, крайне странной нам представляется позиция Киева касательно письменной фиксации достигнутых на заседаниях Контактной группы договоренностей. Представители Украины вроде бы как поддерживают эту необходимую для эффективного диалога процедуру и в то же время говорят, что они не хотят ставить свои подписи рядом с подписями представителей республик, поскольку это, по их мнению, может наделить нас субъектностью в переговорах.

Но, во-первых, эта субъектность у нас есть априори исходя из смысла Минских соглашений, в которых закреплено наличие двух сторон конфликта — Киева и Донбасса. А, во-вторых, на данный момент уже существует ряд таких документов, где наши подписи соседствуют, уже не говоря о том, что более 5 лет мы напрямую общаемся на Минской площадке. Поэтому очевидно, что приводить подобные аргументы своего нежелания письменно фиксировать свои обязательства со стороны Киева просто нелепо.

- Про регламент встреч в Минском формате: ведется ли работа по принятию такого документа? Также вопрос по поводу возможного расширения составов делегаций: сегодня украинский президент подписал указ, в котором значится новый, расширенный, состав делегатов. Есть ли какой-то смысл в таких действиях?

— Работа над регламентом ведется практически исключительно по инициативе и силами представителей республик, первый проект такого документа мы предоставили на рассмотрение Контактной группе еще в 2015 году. Принять регламент работы на Минской площадке объективно необходимо для структурирования и процедурного закрепления деятельности сторон. Однако Киев всеми силами пытается уйти от принятия регламента, поскольку в таком случае украинским представителями будет гораздо сложнее манипулировать результатами переговоров выгодным для себя образом и уходить от достигнутых договоренностей.

Что касается заявлений Киева о якобы интенсификации Минского процесса с помощью привлечения к переговорам новых лиц, то это уже не первая попытка призывать к изменениям административного аспекта переговоров: то представители Украины хотели изменить место переговоров, то график заседаний, теперь они изменили и расширили состав делегатов. Мы, кстати, уже имеем достаточно обширный, даже излишний, опыт, смены представителей Украины в переговорном процессе.

Чаще всего это делается на тех направлениях, где украинская сторона больше всего буксует или под нашим натиском признала свои обязательства, которые не может выполнить, — например, в группе по политике меняли представителей уже 5 или 6 раз. Сейчас они решили почти полностью поменять состав, что ведёт только к затягиванию процесса и нивелированию всех предыдущих достижений. В очередной раз подчеркиваем — подвижки в урегулировании конфликта отсутствуют не по техническим причинам, а в связи с нежеланием украинской стороны добросовестно, предметно и в согласовании с нами непосредственно выполнять свои обязательства по достигнутым в Минске договоренностям.

- А почему до сих пор не согласованы новые участки разведения? Вы говорили, что было представлено только от ДНР уже 5 участков и от ЛНР столько же. Ни одно предложение не подошло?

— Действительно, с нашей стороны мы представили к рассмотрению уже по 5 участков от каждой республики, и несколько участков вполне перспективны для последующего разведения, у киевской стороны нет по ним возражений. Но есть странная принципиальность, назовём это так — хотя бы один из участков должен быть из тех, что предложены Украиной. Мы интересовались у Киева, в чем смысл такой позиции: отказываться от взаимовыгодных предложений из-за авторства, нет ли у них неких квот на согласование именно своих участков? Более того, мы даже предложили им согласовать наши предложения, но озвучить в СМИ, что это было предложение Киева, чтобы предоставить им «авторство идеи». Но Украина упорно отказывается от конструктивной дискуссии, причем даже не утруждаясь объяснить свою позицию.

Кроме того, недоумение вызывают обвинения со стороны Киева в том, что мы не пропускаем на нашу территорию патрули СММ ОБСЕ. Это очередная ложь — мы не только готовы содействовать пересечению границы членами данной международной организации, мы призываем их к этому для того, чтобы качественно выполнять мониторинг режима прекращения огня и другие предусмотренные мандатом функции. Единственное наше требование, абсолютно понятное и закономерное в условиях крайне напряженной эпидемиологической обстановки на Украине, заключается в выполнении простых и логичных правил профилактики коронавирусной инфекции. Однако представители Украины специализируются на извращении смысла и ложной подаче любой, даже самой логичной и простой, идеи.

Тут важно отметить, что у нас, в отличие от Украины, ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, нет хаоса и паники, мы в достаточной степени обладаем и тест-системами, и подготовленными медицинскими кадрами. Все граждане, у которых есть подозрение на коронавирус, могут обратиться за помощью в медицинские учреждения и получить профессиональную помощь.

- Некоторые представители украинского руководства утверждают, что республики осуществляют обстрелы украинской территории в ночное время, когда ОБСЕ не осуществляет мониторинг. Насколько это соответствует действительности?

— Соответствует действительности тот факт, что ОБСЕ осуществляет мониторинг и другие свои функции, предусмотренные мандатом, далеко не круглосуточно, как это должно было бы быть. А вот украинские вооруженные формирования, в отличие от ОБСЕ, «работают», подвергая наши территории обстрелам и день, и ночь.

Один из самых ярких и самых циничных примеров — вчерашний обстрел Александровки, когда серьезные осколочные ранения получили трое детей и один взрослый. Коварство данного обстрела заключается еще и в том, что украинская сторона прекрасно понимала, что стреляет по жилому сектору, а значит, наверняка пострадают гражданские лица. При этом отмечу, что и здесь СММ ОБСЕ показала себя не с лучшей стороны, отказавшись от осмотра пострадавших под абсолютно выдуманным предлогом.

Киев сейчас все силы бросает на публикации фейковых новостей о массовых болезнях и смертях от коронавируса на территории республик, но реальной информации о ранениях детей от рук их вооруженных формирований и смертях гражданских лиц мы, конечно, на их сайтах не увидим. Как не видим мы и информации о проведенных расследованиях и привлечении к ответственности лиц, осуществляющих такие обстрелы мирных жилых районов. Это все логично и соответствует позиции представителей Киева, не желающих подписывать дополнительные меры по контролю и стабилизации режима прекращения огня.

- Как вы оцениваете факт того, что из Киева сейчас стали чаще доноситься призывы не к военному сценарию, а к «мирной реинтеграции»?

— В целом мы замечаем, что украинские власти в последнее время все чаще призывают к национальному диалогу, применению мягкой силы и некой «безопасной реинтергации», которая должна происходить через «смыслы, идеи, души и умы». Однако это все умозрительные, голословные рассуждения, ведь на практике мы не видим от Киева ничего, кроме обстрелов, социально-экономической блокады и полного нежелания говорить с нами честно, конструктивно и добросовестно.

Поэтому до тех пор, пока украинское руководство не осознает, что конфликт в Донбассе можно решить только путем прямых мирных переговоров непосредственно со второй стороной конфликта — с представителями Донбасса, — все их высказывания останутся пустозвонством, от которого больше вреда, чем пользы.

При этом киевские власти доходят в своей циничности до того, что выпрашивают деньги у своих американских и европейских «партнеров» на восстановление того, что они же сами и разрушают вот уже 6 лет. Очень советуем всем партнерам киевских властей, представляющим цивилизованный Запад, обратить особое внимание, на что же расходуют украинские власти многомиллиардные транши и иные финансовые вливания. Нам это видится так: чем больше европейские страны будут потворствовать неспособности Киева прийти к реальным подвижкам по возобновлению мира в Донбассе, тем дороже им будет обходиться содержание украинского государства.

У каждого вопроса своя цена. Наши военные защищают наши идеалы и свободу своей жизнью, Запад деньгами платит за попустительство киевскому режиму, и только Киев везде продолжает рассказывать, что все что-то обязаны выполнить или компенсировать, но в итоге может поплатиться своей государственностью.