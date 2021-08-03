В украинской госкомпании «Укрзализныця» на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) решили провести кадровые перестановки и разобраться с нынешним руководством

Финансовая и хозяйственная ситуация там уже угрожает нацбезопасности, поэтому профильным ведомствам поручено изучить ситуацию и принять решения, включая кадровые. СНБО также инициирует введение временного руководства на УЗ из-за критического состояния предприятия.

Как отмечает Telegram-канал «Черный квартал», проблемы в компании по всем направлениям: начиная от технического оснащения до низких зарплат работникам, которые должны были получать по закону больше — это 44 млрд. грн. недоплаченных денег сотрудникам. Якобы ради выплат зарплат своим сотрудникам компания набрала долгов у банков, которые теперь надо возвращать с процентами. Только в этом году надо выплатить международным кредиторам около 8 миллиарда гривен. Более того, как отмечает Telegram-канал «Инсайдер UA», УЗ намеренно вступает в сговоры с европейскими кредиторами, чтобы переплачивать даже по международным кредитным обязательствам. «Укрзализныця» взяла еще один многомиллионный кредит © Facebook, Укрзалізниця

Естественно, недополучают средства обычные машинисты, ремонтники, обходчики и проводницы. Руководство и наблюдательный совет УЗ себе любимым полностью выплачивает многомиллионные зарплаты и премии.

По сообщениям агентства УНИАН, решение СНБО основывается на разгромном отчете СБУ о состоянии дел на украинских железных дорогах. Ключевой посыл отчета — безалаберность и коррупция чиновников «Укрзализныци» ведет к реальным угрозам аварий. Ремонт инфраструктуры и подвижного состава не производится. За год на 40% возросло число схождения поездов с рельсов. В капитальном ремонте нуждаются 31% всех путей. Средний уровень износа грузовых выгонов — 90%, а до 2025 года будет списан каждый третий вагон. В результате Украина потеряет значительную часть ВВП, так как ее госкомпания не сможет доставлять международные грузы. За последние несколько лет стоимость основных фондов компании сократилась на 30 млрд грн.

Руководство УЗ обвиняют в коррупции и кражах в особо крупных размерах. За два последних года, то есть уже при Зеленском, СБУ зарегистрировала 237 уголовных производств. Среди них: завышение объемов ремонтных работ, поставки запчастей сомнительного качества, заказ услуг, которые УЗ может сама выполнить, у третьих организаций.

Например, в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке за 85 млн грн консультационных услуг по повышению операционной эффективности, а именно это входит в обязанность руководства компании и ее наблюдательного совета.

На днях правоохранительные органы разоблачили сотрудников «Юго-Западной железной дороги», которые в сговоре с подрядчиком провернули преступную схему, в результате которой украли из бюджета 33 млн грн. Суть преступления заключалась в том, что чиновники по документам якобы закупили у частного предприятия тормозные диски, услуги по сборке двигателей, замене фильтров и демонтажу труб на сумму в почти 33 млн грн. Однако, по факту, ничего из этих товаров и услуг предоставлено не было. Более того, это частное предприятие вообще занимается продажей продуктов питания. «Укрзализныця» зафиксировала рекордный убыток за 2020 год © Facebook, Євген Кравцов

Наваривает руководство УЗ и на откатах от украинских олигархов. Как сообщал недавно Telegram-канал «Трансмиссия», при этих схемах доходы госкомпании падают, а доходы Виктора Пинчука — растут.

«Пинчук увеличил «навар» от продажи колес для Укрзализныци. По результатам I полугодия 2021 года «Интерпайп НТЗ» увеличил свою чистую прибыль на 54% или до 164 млн грн. Интересно, что при этом чистый доход компании упал на 23,3% или до 4,18 млрд грн, другими словами — маржа при продаже колес выросла. В принципе, иначе быть и не могло. Ведь «Интерпайп» остался монополистом на торгах УЗ по закупке колес, и поставлял свою продукцию по цене на 30% выше рынка», — сообщает «Трансмиссия».

Наживается на компании и Игорь Коломойский. Он ей продает дизельное топливо своего Кременчугского НПЗ по цене «Роттердам+» (стоимость дизтоплива в Роттердаме и +50 долларов за тонну за «доставку»). Затем значительную часть этого «золотого» дизельного топлива уже крадут на местах. В июле пятерых работников Ровенского филиала "Львовская железная дорога" задержали с подозрением в разворовывании до 30 тонн горючего ежемесячно. За нефть ответит. Почему в России возбудили дело против Коломойского © скриншот видео "BIHUS info"

В 2019 году команда Зеленского обещала навести порядок, обеспечить достойные условия труда, «превратить «Укрзализныцю» в государственную компанию номер один и локомотив украинской экономики». Тем не менее, в следующем, 2020-м, году компания понесла рекордные убытки, как свидетельствует финансовый отчет. Чистый убыток за девять месяцев 2020 года составил 11,36 млрд грн (около 30 млрд рублей).

Железнодорожники регулярно митингуют в Киеве, требуя выплатить им зарплаты и отправить в отставку руководство компании. Весной они проводили «итальянскую забастовку», отказываясь работать без соблюдения всех правил и норм.

По словам одной из протестующих, составитель поездов, который работает в жару и в стужу, находясь на подножке вагона, получает «чистыми» на руки около 4 тысяч гривен (12 тысяч рублей) в месяц, пока топ-менеджмент и наблюдательный совет открыто хвастаются зарплатами по 300-700 тысяч.

Telegram-канал «Мысли машиниста Мотрисы» считает сложившуюся ситуацию прямым следствием действий «варягов» в руководстве и набсовете компании.

«По сути, это означает, что ситуация уже вышла из-под контроля, хотя формально все улыбались и радовались новому «прозападному» руководству, «правильному» набсовету и другим «потемкинским деревням», которые все эти годы выстраивали в госкомпании ставленники международных кредиторов Украины», — пишут авторы канала. «Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

После Майдана «Укрзализныцю» возглавляли такие «варяги», как Войцех Бальчун и Желько Марек. По требованию западных кураторов при компании сформировали Наблюдательный совет с космическими зарплатами, в который вошли многие иностранные политики. В нее входят турецкий бизнесмен Шевки Аджунер, инициатор Евромайдана Сергей Лещенко, канадский бизнесмен Андреас Матье и литовский бизнесмен Адомас Аудиицкас. Ранее входил в Набсовет также такой про-НАТОвский шведский политик и русофоб, как Андерс Ослунд. Получают они от 300 до 700 тысяч гривен в месяц, что в три раза больше, чем платят на аналогичных должностях в немецкой Deutsche Bahn.

Если глава набсовета «Укрзализныци» Шевки Аджунер получал в среднем 23 тысячи евро в месяц, то его коллега из "Дойче Бан" Уц-Гельмут Флехт — 8 750 евро. В два с половиной раза меньше. И это еще не учитываются многомиллионные премии, которые руководство и наблюдательный совет выписывает себе «за эффективное руководство», когда по всем показателям (финансовым и техническим) положение дел постоянно ухудшается.

Коррупция в украинских госкомпаниях, и на железной дороге в частности, была всегда. И если до 2014 года ее разворовывало только украинское руководство компании в сговоре с олигархами, то после «реформ» эта практика не изменилась, но в коррупционные схемы были встроены дополнительно еще и западные политики и компании. «Боливар не снесет двоих», поэтому «Укрзализныця» и оказалась на пороге коллапса. Тем не менее, не следует ожидать улучшения работы «Укрзализныци» после анонсированных кадровых ротаций. Практика всех предыдущих отставок и ротаций показывает, что одних и тех же чиновников и членов наблюдательных советов просто переводят из одной госкомпании в другую с сохранением зарплаты.