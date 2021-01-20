Куратор по-киевски: что Джо Байден говорил об Украине

Джо Байден 20 января станет президентом США — на этот день намечена инаугурация. Редакция издания Украина.ру вспомнила, что Байден говорил об Украине, будучи вице-президентом в 2009-2017 годах. А также собрала его цитаты во время нынешней избирательной кампании

В бытность вице-президентом США Джо Байден курировал украинское направление и неоднократно посещал Киев.

Байден придёт, порядок наведёт

В апреле 2014 года, когда ещё не было ДНР и ЛНР и сохранялся шанс на мирное урегулирование конфликта между Донбассом и центральными властями, Байден прибыл в Киев. На переговорах, посвящённых ситуации в Донбассе, вопросам энергетики, децентрализации власти и конституционной реформе, американский чиновник сидел во главе стола, а украинские политики, включая исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и премьер-министра страны Арсения Яценюка, расположились по обе стороны от него. Кирилл Молчанов: Байден не станет претворять в жизнь фантазии Зеленского © Facebook, Кирилл Молчанов

Как отметил тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Джо Байден проводил встречу с украинским руководством, по сути дела, в формате главы государства на внутреннем совещании.

Совпадение или нет, но после встречи с вице-президентом США Турчинов отдал приказ активизировать «антитеррористические мероприятия», и в Донбассе начались активные боевые действия.

В 2015 году Байден стал первым высокопоставленным американским чиновником, выступившим с трибуны Верховной Рады.

«Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать, но вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает. Вы не можете найти ни одной такой страны. Коррупция не позволяет построить успешную демократию», — заявил тогда он.

Если на Украине такая сложная ситуация в экономической сфере, тогда непонятно: почему его сын Хантер Байден в апреле 2014 года вошёл в состав совета директоров газовой компании Burisma Holdings, одной из крупнейших частных добывающих компаний на Украине, которой руководил бывший министр экологии страны Николай Злочевский?

Возвращение ястребов. Что Байден готовит для России, Украины и Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque

«Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают свои собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединённой Конституции».

Координировали свои действия с американскими партнёрами украинские власти и на внешнеполитической арене.

За неделю до встречи «нормандской четвёрки» на высшем уровне в Берлине 19 октября 2016 года Порошенко в телефонном разговоре с Байденом обсудил элементы «дорожной карты» по имплементации Минских договорённостей, хотя юридически Вашингтон не участвует в переговорном процессе об урегулировании ситуации в Донбассе.

Спустя несколько дней после встречи с российским и французским президентами, а также канцлером ФРГ украинский президент отчитался перед американским политиком о результатах встречи.

Украина — больше, чем просто семья

О том, насколько тесны его контакты с украинским руководством, Байден сам шутил 7 декабря 2015-го на брифинге в Киеве: «Я только четыре раза был в вашей стране за последние два года. Однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Я разговариваю с президентом (Порошенко. — Ред.) больше, чем со своей женой. Наверное, оба сожалеют об этом».

Содержание тех бесед стало известно общественности в 2020 году благодаря аудиозаписям, опубликованным внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом.

Порошенко очень подробно отчитывался перед Байденом о ходе выполнения реформ, написанных для Украины западными странами, а также рассказывал о трудностях с принятием нужных законов в Верховной Раде. Помимо деловых разговоров, политики обменивались лестными репликами в адрес друг друга.

В телефонном разговоре 16 ноября 2016 года, когда уже стало известно об избрании президентом США Дональда Трампа, Байден говорит Порошенко: «Вы отец нации, который создал свободную от коррупции страну, уверен, лет через 30 дети будут петь песни о вас».

Украинский президент, в свою очередь, называет бывшего вице-президента США другом, чей голос, стоит его услышать, сразу поднимает ему настроение.

Тогда же Байден заверил Порошенко, что и дальше будет оказывать поддержку Киеву: «Я не планирую никуда уходить. Я имею в виду, как частное лицо я планирую непосредственно принимать участие в усилиях, которые мы начинали. Это моя цель». Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Burisma как украинское проклятие для Байдена

В августе 2016 года в интервью американскому изданию Atlantic Байден рассказал, что требовал от президента Украины Петра Порошенко уволить с поста генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности компании Burisma и собирался вызвать на допрос его сына Хантера, в обмен на предоставление кредита на сумму $1 млрд. Джо Байден: кто он © REUTERS, Kevin Lamarque

«Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: "Мы вам не даём $1 млрд". Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст". Я такой: "Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег". И он был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли», — ехидно вспоминал американский политик.

Шокина уволили с формулировкой, что его работой были недовольны члены некоторых парламентских фракций.

Уже во время президентской кампании это история вышла Байдену боком. 14 октября газета New York Post опубликовала электронное письмо от 17 апреля 2015 года, извлечённое из забытого в ремонтной мастерской ноутбука Хантера Байдена, в котором советник руководства компании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с его отцом, который на тот момент ещё работал в Белом доме.

Трамп обвинял оппонента в том, что он использовал своё высокое служебное положение в бизнес-интересах своей семьи. Джо Байден заявил, что не имел никакого отношения к работе сына на украинскую энергетическую компанию.

Не путает Украину с Угандой: Золотарев назвал плюс в избрании Байдена для Киева © REUTERS, Kevin Lamarque

Так вот, бывший «дежурный по Украине» намерен оказать Киеву военную помощь, в том числе предоставить летальное оружие, а также призвать власти страны, бизнес- и гражданское общество к борьбе с коррупцией и консолидации общества, чтобы украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями.

«Байден будет добиваться завершения конфликта на Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает. Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки», — говорится в заявлении.