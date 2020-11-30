Украина готовится наступать: такое впечатление складывается из публикаций, прошедших одна за другой в СМИ и Telegram на прошедшей неделе. Действительно ли новая война на пороге и в Донбассе повторится блицкриг азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, обеспеченный армадой ударных турецких дронов Bayraktar TB2?

В качестве наиболее заметной публикации такого толка (с учетом известности издания, в котором она вышла) можно отметить статью Владимира Мухина «В Донбассе готовятся к турецко-украинскому удару», вышедшую 24 ноября в «Независимой газете».

Зеленский, атакуй! Как на Украине восприняли договор по Нагорному Карабаху © пресс-служба президента Украины

Привлеченный Мухиным в качестве эксперта полковник запаса Владимир Попов сообщил, что «в Киеве, воодушевленные успехами Азербайджана, видимо, рассчитывают, что турецкие ударные БПЛА станут главной силой в возможных предстоящих боях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против вооруженных формирований ДНР и ЛНР».

Опять же, как раз на прошлой неделе прошли маневры ВСУ с использованием тех самых турецких беспилотников, что вроде бы подтверждает подозрения Мухина и Попова.

«На полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий Лан» продолжаются инструкторско-методические занятия с руководящим составом воинских частей, соединений и органов военного управления о порядке применения войск (сил) в операциях, их поддержки и всестороннего обеспечения… Одной из особенностей учений стала отработка штурма городка (в оригинале «містечка», то есть небольшого города. — Авт.) с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований», — сообщило 26 ноября информационное агентство Министерства обороны Украины «АрміяInform», добавив, что, помимо прочего, «на учениях… проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям».

Можно добавить, что незадолго до этого в Telegram проходила информация о переброске имеющихся у Украины ударных беспилотников турецкого производства на границу с непризнанными народными республиками. Утром 18 ноября об этом сообщил украинский Telegram-канал «Черговий ООС»: «Появляется инфа о переброске 6 «Байрактаров» ВзС ВСУ на аэродром Краматорска». Эта новость, спустя час повторенная российским Telegram-каналом «Военный обозреватель» (причем с пометкой «по неподтвержденной информации»), затем уже без такой пометки широко разошлась по российским СМИ.

Наконец, фигурируют и некие косвенные доказательства готовящегося наступления. Например, раненный в ходе военных действий в Нагорном Карабахе военный корреспондент Юрий Котенок написал вечером 27 ноября в Telegram: «В азербайджанских социальных сетях сегодня начали постить дезу по ситуации в Донбассе — о продвижении украинской армии и чуть ли не о полномасштабных боях. Выкладывают даже какие-то карты «от турецких блогеров». Ерунда полная, но зачем это делается — понятно. Совершенно ясно, что идёт информационная подготовка к наступлению, а турки и вовлеченные в это бакинские медиаресурсы будут активно в этом участвовать на стороне киевского агрессора».

Мир в Карабахе – поражение украинской «партии войны» © REUTERS, David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout

Однако, если же внимательно разобрать вышеизложенную информацию, стройная картина начинает рушиться на глазах.

То, что пишут некие пользователи в «азербайджанских соцсетях», ссылаясь на неких «турецких блогеров», строго говоря, не значит вообще ничего. Ладно бы, если бы это была информация крупных турецких изданий, обладающих источниками в военных кругах, — но уж вряд ли ездившие на Украину с тайной миссией турецкие советники затем отправились рассказывать об этом неким блогерам. И делать далеко идущие выводы на основе того, что сам Котенок называет «ерундой полной», довольно странно.

Информация о переброске 18 ноября беспилотников — причем всех шести Bayraktar TB2, которые есть у Украины, — в Краматорск (Донецкая область) элементарно противоречит тому, что 24—26 ноября эти же беспилотники участвуют в маневрах на полигоне в Николаевской области. Либо же речь шла о переброске одного дрона. Подчеркнём, информация о переброске «Байрактаров» в Краматорск вообще за прошедшее время ничем не подтверждена, кроме сообщений в Telegram-каналах.

Могла бы подтверждать переброску Bayraktar TB2 к линии фронта фотография посадки дрона, размещенная 18 ноября «Черговим ООС». Проблема в том, что она не имеет никакого отношения ни к Краматорску, ни к 2020 году. Это фотография сделана 20 марта 2019 года при испытаниях дрона такой модели в городе Староконстантинове (Хмельницкая область).

Интересно, что Котенок 27 ноября сослался уже по другому, но по похожему поводу на информацию о подготовке предотвращения угрозы удара с неба, полученную из пресс-службы Народной милиции ДНР. Так что возникает впечатление, что главный источник информации о «беспилотном» блицкриге ВСУ при поддержке Турции и даже «сирийских боевиков» именно здесь.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Соцсети об уроках для Украины © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Главный редактор «Цензор.Нет» и «главный соловей украинского ВПК» Юрий Бутусов с возмущением писал 23 ноября в Facebook о том, что «на ноябрьских маневрах в одной из механизированных бригад (речь, как следует из его более раннего поста, про учения 15—16 ноября в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. — Авт.) для борьбы с дронами выделили… Зу-23-2, примитивную наземную установку уровня Второй мировой войны (для точности все же уточним, что принята эта установка ПВО на вооружение в 1960 году. — Авт.), без радара, ночной оптики и без системы управления огнем, которая неспособна в реальном бою поразить дроны — да не то что поразить — неспособна увидеть».

Далее Бутусов, много общающийся с военными и представителями ВПК, озвучил следующую мысль: «Но самое важное, на мой взгляд, если командование ВСУ будет проводить маневры войск совместно с нашими «Байрактарами» с их оптико-локационной станцией МX-15, что позволит командирам сразу на месте в режиме реального времени отслеживать, как их позиции видят современные сенсоры».

Как раз эту задачу и могли выполнять, используя турецкие дроны, украинские военные на «Широком Лане».

А к мнению Бутусова, как увидим далее, многие прислушиваются.

Вообще для поклонников версии о готовящемся «беспилотном» блицкриге ВСУ прозвучит удивительно, но украинская система ПВО сама сейчас не способна бороться с новой угрозой в виде ударных дронов. 23 ноября Бутусов писал о том, что «Минобороны провалило контракт по модернизации восьми ЗСУ «Шилка» для борьбы с дронами, вертолетами и низколетящими самолетами».

Хотя Государственный оборонный заказ на 2020 год (ГОЗ-2020) предусматривал модернизацию восьми ЗСУ-23-4 «Шилка», но, как сообщил Бутусову директор завода «Арсенал» Игорь Волощук, «несмотря на заключенный контракт в 2020 году, мы до сих пор так и не получили финансирование. Нам продолжают обещать, что все будет… На вооружении ВСУ, к сожалению, до сих пор нет ни одной системы войсковой ПВО с активной фазированной антенной решеткой и цифровой системой управления огнем. Проект «Шилки» интересен тем, что мы могли бы дополнительно установить на машины зенитные ракеты и обеспечить возможности поражения многих типов воздушных целей».

В итоге 25 ноября под нажимом Бутусова Министерство обороны заявило, что профинансирует контракт, заключенный в марте 2020 года с «Арсеналом» на модернизацию «Шилок». Но это пока еще только обещания.

Опять же, еще немаловажный момент, который многие упускают. Хотя Украина 6 октября сообщила о достигнутой договоренности с Турцией о приобретении 48 единиц Bayraktar TB2, пока что не слышно не только об их поставке, но даже о заключении контракта на таковую.

Пока что у Украины имеется лишь 6 единиц дронов указанной модели, чью покупку согласовал в ноябре 2018 года во время визита в Стамбул Петр Порошенко и чья поставка растянулась с марта по октябрь 2019 года (что интересно для оценки времени, которое потребуется на производство и поставку турками в восемь раз большего количества беспилотников). Для блицкрига как минимум стоило бы дождаться прибытия заказанных «Байрактаров», проверить на испытаниях, обучить операторов…

И, в любом случае, одни дроны войну не выигрывают — они лишь прокладывают дорогу пехоте и военной технике.