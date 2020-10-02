Война в Донбассе длится шестой год, в школы пошли дети, никогда не видевшие мирного неба. Надежды на решение проблемы дипломатическим путём не оправдались, и с каждым днём становится понятнее, что вряд ли оправдаются, – слишком туго за эти годы был затянут узел противоречий, слишком много пролито крови

В последние недели вопрос будущего Донбасса вновь обострился. Но на этот раз в несколько новом ключе.

Что происходит?

Издание Украина.ру уже неоднократно излагало логику происходящих событий. В нынешней ситуации приходится делать это в очередной раз.

Государственный переворот, произошедший в Украине 21-22 февраля 2014 года, поставил перед всеми русскоязычными и просто русскими (как, впрочем, и украинскими, но сочувствующими русским и считающими себя единым с русскими народом) гражданами Украины выбор: что дальше? Поддержать националистскую (а местами нацистскую) власть в стране, где незаконно власть захватила группка депутатов Верховной Рады, свалившая законно избранного президента, или противостоять растущему не по дням, а по часам (на тот момент это было так, сейчас это уже полностью победившая страну чума) национализму, пропитанному русофобией?

Разные люди решали это для себя по-разному. Кто-то уехал — в 2014-2015 гг. Украину, по разным подсчетам, покинули по политическим соображениям до 2 млн человек. Кто-то ушел во внутреннюю эмиграцию. По подсчетам КМИС и Левада-центра, пророссийски настроенных граждан в стране насчитывается около 50 процентов.

Некоторая часть населения перешла к активному противодействию клике, захватившей власть в Киеве. Крым, например, по результатам плебисцита и при полной поддержке российского руководства, перешел в состав России. В Одессе попытка противостоять киевской хунте закончилась кровавым побоищем, в ходе которого несколько десятков одесситов были сожжены заживо приехавшими в Одессу несколькими сотнями боевиков из запрещенного в РФ "Правого сектора", возглавляемых тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Парубием (позже ставшим спикером парламента).

Несколько менее кроваво в те же дни закончилось противостояние пророссийски настроенных граждан и националистов в Харькове — также победой боевиков "Правого сектора" и будущего Национального корпуса. В Донбассе были сформированы альтернативные пророссийские политические и административные структуры, которые также заявляли о своей приверженности русскому языку, русской культуре и русской истории. В мае того же года они провели референдум, где выразили желание присоединиться к России по крымскому варианту.

Однако присоединение к РФ не состоялось до настоящего момента. А с марта 2014 года (то есть еще до референдума) в Украине была объявлена так называемая антитеррористическая операция (АТО), целью которой было силовое принуждение Донбасса к выполнению решений не признаваемого республиками ДНР и ЛНР руководства страны. В первых числах июня в ходе АТО боевая авиация Украины произвела бомбардировку мирных гражданских объектов Донбасса. Так и началось противостояние Украины и так называемых непризнанных республик — ДНР и ЛНР.

При этом списки всех участников референдума, проголосовавших за присоединение к РФ, были опубликованы на сайте "Миротворец". Позже, уже после начала активных боевых действий на территории Донбасса, ставших открытым гражданским конфликтом пророссийских республик и остальной Украины, главами государств (Германия, Франция, Россия, Украина) были разработаны и приняты Минские соглашения, в соответствии с которыми Донбасс поэтапно должен был быть возвращен в Украину с обязательным предоставлением ему автономных прав.

В настоящее время Минские соглашения не выполняются именно украинской стороной (Россия, Германия и Франция являются всего лишь гарантами и наблюдателями процесса их реализации). Формально Донбасс остается все эти шесть лет политически и экономически "замороженной" территорией, не подчиняющейся Киеву, существующей по внутренним положениям, без легитимных органов власти, с частично разрушенной войной производственной и коммунальной инфраструктурой.

До последнего времени была надежда, что Украина в соответствии с Минскими соглашениями начнет интеграцию Донбасса. Однако этого не произошло. И этому есть ряд объяснений.

Во-первых, за шесть лет гражданской войны между Донбассом и Украиной погибли более 10 тысяч человек.

Во-вторых, украинская власть (сначала при президенте Порошенко, а теперь и при президенте Зеленском) не спешит возвращать в страну нелояльное этой власти население.

В-третьих, по разным оценкам, восстановление разрушенной коммунальной и производственной структуры Донбасса потребует от нескольких десятков до нескольких сотен миллиардов долларов (Яценюк, будучи премьером Украины, называл сумму 100 миллиардов).

В-четвертых, пропаганда и политическая ажитация в Украине превратили жителей Донбасса в монстров, преступников. В связи с чем власть Украины уже заявила, что в случае интеграции Донбасса они будут подвергнуты суду, а многие из них будут ограничены в правах или помещены в фильтрационные зоны для проверки их лояльности и т.д. На таких условиях никакие здравомыслящие люди, что вполне естественно, не захотят возвращаться в Украину.

Какое же будущее ждёт людей Донбасса в результате вышеперечисленных условий? На данный момент можно говорить о нескольких очевидных сценариях.

«Ни войны, ни мира»

Если всё оставить так, как есть (такой сценарий условно можно назвать «ни войны, ни мира»), то говорить надо будет только о деградации Донбасса. Уже сейчас наблюдатели, знающие ситуацию в республиках, говорят, что у живущих там людей «нет образа будущего». Да и как этот образ сложить, если никто не скажет, что ждёт впереди — «горячая» война или «холодный» мир, и если мир, то в составе какого государства? Скажем сразу, что существование республик как независимых государств даже в случае их признания выглядит весьма проблематичным.

Выполнение «Минска-2» предусматривает возвращение неподконтрольных территорий в состав Украины на определённых условиях. Но эти условия Киев выполнять либо не хочет, либо сделать это не в состоянии. В Москве это понимают. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реализовать Минские соглашения при нынешней власти в Киеве не получится.

Понимают это и в республиках. «Минск-2» пока не будет выполнен, а при любом другом сценарии жители республик Донбасса будут потихоньку интегрироваться в Россию, считает политтехнолог, бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов. Станет ли Донбасс Россией? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Он отметил, что «вторым Сингапуром» ЛНР и ДНР стать не смогут, «они станут совокупным экономическим субъектом, который очень сильно привязан к России, и все будет серьезно зависеть от России».

А люди? По словам эксперта, люди будут получать российские паспорта: «В отличие от того же Приднестровья, у ДНР/ЛНР есть общая граница с РФ, и это облегчает очень многие вопросы, связанные с гуманитарными процессами и личным выбором человека: оставаться гражданином Украины или получать еще гражданство России».

«Экономические субъекты тоже будут интегрироваться с российской экономикой, находя свое место в каких-то промышленных производственных цепочках», — отметил Баширов.

Он добавил: «Чем дольше это будет продолжаться, тем больше эта территория будет отрываться от Украины».

Вместе с Россией

Россия не может рассчитывать на восстановление экономических отношений между ЛДНР и Киевом, поэтому надо принимать меры, чтобы поддерживать людей, которые там живут, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его мнению, на Украине те, кто выступает за экономическую интеграцию и политическое решение проблемы Донбасса, к власти на следующих выборах не придут.

«Чтобы они победили, должно пройти еще 5-10 лет. То есть в ближайшее время восстановление нормальных отношений с Украиной и интеграция Донбасса в ее экономические системы невозможны», — подчеркнул эксперт. Донбасс: в ожидании судьбоносных решений © Facebook, Операція об'єднаних сил

При этом он отметил, что сейчас экономика республик Донбасса оживает — «сегодня уровень экономической активности в Донецке и Луганске выше, чем был в прошлом году». В целом, по словам эксперта, динамика экономики Донбасса выше, чем динамика украинской экономики.

«Вполне возможно, что через некоторое время республики Донбасса могут стать образцом для подражания для остальной Украины, потому что качество жизни в республиках будет заметно выше, чем на Украине», — заявил Зубец в интервью изданию Украина.ру.

По его мнению, из-за разрыва связей промышленности Донбасса в условиях серьезного экономического кризиса на Украине просто некуда будет интегрироваться.

«Поэтому здесь основную роль должна играть Россия, интегрируя Донбасс в собственное экономическое пространство, — сказал Зубец. — Это будет залогом успешного экономического развития республик и того, что через не очень далекое время Донецк и Луганск по уровню социально-экономического развития превзойдут Украину».

Где будущее?

Россия сейчас фактически начала инкорпорировать ДНР/ЛНР в свой состав, и иного выхода у нее не остается. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру.

«Если отдать эти территории Украине, то опять возобновятся боевые действия, это всем очевидно. Россия интегрирует их теми методами, которые она может применять, и это логично», — указал эксперт. Виталий Захарченко: ДНР и ЛНР необходимо придать больше государственности © кадр из видео Украина.ру

Самостоятельное существование ДНР/ЛНР в полной мере сложно представить, надо учитывать разрыв многих производственных цепочек, поэтому логично, что Россия «интегрирует их в свой состав тем или иным образом», считает Дзермант. По его мнению, в составе Украины у республик «будущего нет».

Эксперт отметил также, что если Россия интегрирует народные республики Донбасса, то в этом случае, учитывая позицию Украины по белорусскому кризису, начнется обсуждение легального взаимодействия Минска с ЛДНР.

Что с Минскими соглашениями?

Говоря о переговорах в Минске, Дзермант заявил: видно, что позиция Украины сегодня деструктивная, что представители Киева всячески пытаются избежать выполнения Минских соглашений.

«Более того, они уже заявляют, что и Минскую площадку нужно закрывать. Они пытаются увильнуть от Минских соглашений. Я думаю, что Минские соглашения стратегически долго не просуществуют, нужно какое-то другое соглашение искать», — сказал Дзермант. Глава МИД ДНР назвала причину, по которой Украина не выходит из минского процесса © mid-dnr.su | mid-dnr.su | Перейти в фотобанк

Напомним, ранее глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кравчук из-за напряженной политической обстановки в Белоруссии предложил сменить площадку переговоров, перенеся их из Минска в Вену или Стокгольм. Впрочем, не все отнеслись к этому предложению серьёзно. Так, политолог Руслан Бортник считает это заявление Кравчука элементом давления на белорусское руководство, свидетельством кризиса отношений Украины с Белоруссией.

Признание — не самоцель

А вот российско-украинский социолог Евгений Копатько считает, что «Минск» не работает, и «перспектив договоренностей в рамках Минского процесса и Нормандского формата нет». Гаспарян объяснил, почему Донбасс и весь юг Украины точно войдет в состав России © Владимир Трефилов

По его словам, фактор признания для ЛДНР имеет огромное символическое значение, но сейчас уже не это главное, а повышение уровня субъектности. Социолог подчеркнул, что «в ДНР/ЛНР живет несколько миллионов человек, а это две Словении, на минуточку, и судьба этих людей должна иметь большое значение для России».

При этом Копатько отметил, что жители республик умеют решать проблемы сами, просто для этого необходимо создать условия.

«Если заработает экономика в Донбассе, то это и уровень субъектности повысит, договороспособность повысит и даст возможность вести прямой диалог между Киевом и Донбассом», — сказал социолог в интервью изданию Украина.ру.

По его мнению, сейчас признание — «это уже не самоцель для Донбасса».

Выводы

1. Очевидно, что в ближайшие годы возвращение Донбасса в Украину не произойдет, прежде всего из-за позиции Киева, стремящегося на деле к дальнейшему размежеванию с ДНР и ЛНР, а на словах поддерживающего Минские соглашения только ради сохранения антироссийских санкций.

2. Продолжение существования "мятежных республик Донбасса" в столь неприглядном политическом и экономическом состоянии далее невозможно. Необходимо формирование на территории республик легитимных органов власти, политических и общественных структур.

3. В настоящее время в связи с невыполнением украинской властью взятых на себя обязательств по интеграции Донбасса (особенно по амнистии участников гражданского конфликта и реализации политической части соглашений) Российской Федерацией принято решение о предоставлении российского гражданства всем гражданам ДНР и ЛНР, которые этого хотят (в настоящее время они фактически не являются гражданами какой-либо страны, многие не имеют возможности свободно передвигаться по миру). Уже получили гражданство более 300 тысяч человек из 4-4,5 млн человек. Многие находятся в очередях на получение гражданства, которые расписаны на год вперед.

4. Большая часть населения Донбасса не имеет ни достойных заработков, ни возможности полноценно реализовать себя в условиях нескончаемого гражданского конфликта, а молодежь в условиях социальной деградации не имеет на родине будущего, хотя школы и вузы работают, но куда идти после их окончания?

5. Большинство опрошенных изданием Украина.ру экспертов считают, что в нынешних условиях дальнейшая судьба Донбасса должна решаться только путем экономической интеграции в Россию. При этом возможен вариант, как считают некоторые эксперты, осуществить это на условиях королевства Монако, которое, сохраняя политическую независимость, экономически полностью интегрировано в экономику Франции.